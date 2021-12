Mr. Bombasti: Der Sieger der Nationalratswahl 2017

Der Außenpolitiker

Lang bevor Kurz der jüngste Außenminister Europas wurde, was die britische "Sun“ übrigens zur Schlagzeile "It’s a boy“ inspirierte, konnte man im sozialdemokratischen Kanzleramt das Spottwort von der "Hinternationalisierung“ hören. Seit 30 Jahren befindet sich das Außenamt nun schon in konservativen Händen. Lange vorbei sind die Zeiten Bruno Kreiskys, als Österreich ein bisschen Weltpolitik betrieb, indem es als Vermittler zwischen den Blöcken auftrat.



Bei Amtsantritt war Kurz 27 Jahre alt, halb so alt wie seine europäischen Kollegen und ohne abgeschlossenes Studium. Dennoch erweckte er den Anschein, als mischte Österreich wieder mit. Als Gastgeber des Atomabkommens mit dem Iran empfing er die Player der Weltpolitik in Wien. Als Vorsitzender der OSZE gelang es ihm, nach langem Hin und Her einen Generalsekretär zu installieren und die Organisation wieder handlungsfähig zu machen. Der russische Außenminister Sergei Lawrow soll Kurz damals im Schlosspark Mauerbach beiseite genommen und sinngemäß gesagt haben: Der Mann, den du vorschlägst, ist nicht unser Wunsch, aber ich will dir keine Steine in den Weg legen. Da befand sich Kurz bereits mitten im Wahlkampf.



Das Diplomatische Korps machte sich Kurz gleich zu Beginn gewogen. Er lud alle pensionierten Diplomaten ein und bat sie, von ihrer Erfahrung zehren zu dürfen. Er versammelte alle weiblichen Mitarbeiter des Hauses und fragte, wo er ansetzen müsse, um ihre Karrieren zu fördern. Und er stoppte bekanntlich den Zug der Flüchtlinge über die Balkanroute. War das wirklich sein Verdienst?



"Im Frühjahr 2016 nimmt der österreichische Außenminister der deutschen Kanzlerin die Macht in Europa einfach aus den Händen. Damit untergräbt er Merkels Autorität als heimliche Herrscherin des Kontinents. Doch so paradox es auch erscheinen mag: Zugleich rettet er Merkels Kanzlerschaft. Denn in der Folge sinkt die Zahl der Flüchtlinge beträchtlich.“ Das schreibt der Journalist Robin Alexander, Hauptstadtkorrespondent der deutschen Zeitung "Die Welt“ in seinem Buch "Die Getriebenen“. Seine Kritik an Merkels planloser Flüchtlingspolitik, in der sich Kurz an die Spitze der europäischen Anti-Merkel-Bewegung setzte, war monatelang auf der "Spiegel“-Bestsellerliste. Die "Presse“-Redakteure Christian Ultsch, Thomas Prior und Rainer Nowak kommen in ihrem Buch über das Jahr 2015, "Flucht“, zu dem Ergebnis, dass zuerst die Slowenen die Initiative für die Grenzschließung ergriffen, dann aber Kurz die Westbalkanländer organisierte. Kurz’ Karriere sei damals an einem seidenen Faden gehangen. Nicht einmal sein engster Beraterkreis, zu dem anfangs auch Alfred Gusenbauer gehört hatte, glaubte, die Schließung der Grenze in Mazedonien werde länger als ein paar Tage halten. Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Innenminister Thomas de Maizière hätten Kurz geholfen, indem sie der mazedonischen Regierung bei der Grenzschließung den Rücken stärkten.



Kurz war jedenfalls ein hohes Risiko eingegangen. Darüber sind sich die Autoren einig. Ein totes Flüchtlingskind am Grenzzaun, und Kurz wäre heute wohl nicht mehr in der Politik.



Als Kurz am Wahlabend bei der Hofburg in seinen Tour-Bus stieg, war Angela Merkel am Telefon. Sieben, acht Minuten habe das Gespräch gedauert und Kurz’ Ohren hätten vor Aufregung geglüht, erzählen Beobachter.