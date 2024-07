Murau: Wo der Frust über die Abwanderung den Populisten in die Hände spielt

In Murau leben nur noch 3365 Menschen. So wenig wie zuletzt vor über 100 Jahren, im Jahr 1923. Die meisten von ihnen sind zwischen 60 und 74 Jahre alt – fast 800 Leute. Kaum eine andere Region Österreichs verliert so viele Einwohner wie die Obersteiermark. 2015 kamen Flüchtlinge aus Syrien, 2022 aus der Ukraine. Doch auch sie haben Murau bald wieder verlassen. Wie lebt es sich in einer Stadt, die ihre Zukunft hinter sich hat? Ist die Region noch zu retten? Was wird aus dem ehemaligen Industriegebiet? Welche Versprechen machte die Politik?

Über die Jahre starteten die Regierungen immer wieder Rettungsversuche in der Region. 2017 hat die rot-schwarze Bundesregierung, damals unter Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Vize Reinhold Mitterlehner (ÖVP), einen „Masterplan“ geschmiedet. Verantwortlich dafür war der damalige Landwirtschafts- und Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP). Er tourte durch Gemeinden, sprach mit Bürgermeistern und sammelte 2000 Ideen, die in einer Zukunftsvision mündeten. Rupprechter versprach den Ausbau von Hochleistungsinternet, um Betriebe in der Region zu halten. In Murau wollte er ein Energiewendezentrum etablieren.

Das sucht man bis heute vergeblich. Neu sind hingegen die vielen Kaufhäuser am Rand der Stadt. Der Spar am Kreisverkehr bei der Ortseinfahrt, Hofer, Billa oder Intersport – alle Geschäfte knapp drei Autominuten voneinander entfernt. Und allesamt mit einem großen Parkplatz.

Und was wurde aus Rupprechters Plan? „Das ist alles schon so lange her“, sagt Harald Kraxner. Er ist Geschäftsführer der Holzwelt Murau, einem Förderprogramm der EU zum Schutz der natürlichen Ressourcen. Kraxner war damals bei der Präsentation des „Masterplans“ dabei: „Zum ersten Mal hatte ich Hoffnung für die ländlichen Regionen.“ Doch dann kam der Ministerwechsel. Und das 131-seitige Manifest verschwand in der Schublade.

Bevölkerungsrückgang um 25 Prozent

In der Zwischenzeit schrumpften die Gemeinden weiter. Die Abwanderung ist in einigen ländlichen Gebieten so hoch wie noch nie. Laut einer Prognose aus dem Jahr 2022 soll Murau bis 2050 fast jeden vierten Einwohner verlieren. Und Alfred Baltzer ist überzeugt: „Das wird so kommen.“ Er hat, bis auf die Zeit seines Studiums, sein ganzes Leben in Murau verbracht, war Amtsdirektor der Gemeinde und langjähriger Obmann des Stadt- und Handwerksmuseums. Er kennt die Stadt wie kaum ein anderer. Wenn Baltzer über seinen Heimatort spricht, dann am liebsten über die „guten“ Zeiten. Als die Anna-Neumann-Straße noch als florierende Shoppingmeile galt und keines der dort

angesiedelten Schuhgeschäfte ums Überleben zittern musste. In die verödete Innenstadt zieht es kaum noch jemanden. Noch seltener die Jungen. Die meisten von ihnen sehnen sich nach einem Leben fernab des Dreiecks aus Kirche, Wirtshaus und gelegentlicher Feuerwehrfeste. Auch Baltzers Kinder sind zum Studieren und Arbeiten weggezogen.