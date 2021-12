Nach Abschiebung: Georgisches Mädchen Tina T. vor Rückkehr

Im Jänner 2021 sorgte die Abschiebung des zwölfjährigen Mädchens Tina T. nach Georgien für wütende Proteste und einen veritablen Koalitionskrach. Nun stehen die Chancen gut, dass das Mädchen Mitte nächsten Jahres nach Österreich zurück darf.

Laut ihrem Anwalt Wilfried Embacher könne das Mädchen per Schülervisum nach Österreich zurückkehren, rechtzeitig zu Beginn des Wintersemesters 2022/2023. In Georgien habe sich das Mädchen "so gar nicht eingelebt", deswegen wolle sie zurück. Für ein Schülervisum braucht es laut Embacher einen Nachweis über einen Schulplatz, finanzielle Mittel und eine Gastfamilie. Diese Voraussetzungen dürfte das Mädchen erfüllen. Eine Gastfamilie stand von Anfang an bereit und die Schule kämpft seit der Abschiebung um die verlorene Schülerin.

Es sei "natürlich" möglich, dass Tina T. als Schülerin zurückkehrt, meinte Karl Nehammer als Innenminister bereits im März 2021 in einem profil-Interview. Nach der erzwungenen Abschiebung sei sie aber für 18 Monate gesperrt. Diese Frist endet im Spätsommer 2022.