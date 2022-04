ÖVP: Message-Power statt Message-Control

"Wir sind Unschuld!"

Für sein Putin-Briefing hat Diekmann kein Honorar erhalten. Er arbeitete pro bono, also für das Gemeinwohl der Republik Österreich. Anzunehmen ist, dass ihm die ÖVP, mit der Diekmann einen Beratervertrag hat, eine umso höhere Gage bezahlt. Auch der türkise Parlamentsklub greift auf seine Dienstleistungen zurück. Diekmanns Agentur, die „StoryMachine“, wirbt auf ihrer Website mit einem rampensaumäßigen Slogan: „We power your Message“. Wir erinnern uns: Sebastian Kurz setzte in seiner politischen Kommunikation auf „Message-Control“. Es gelang ihm, jede politische Botschaft in seinem Sinn zu steuern. Bei den Chats glückte ihm das weniger. Vielleicht hätte er auf „Message Power“ setzen sollen.

Der ÖVP-Parlamentsklub wird von Georg Streiter beraten. Dieser kümmert sich um strategische Fragen in Zusammenhang mit dem ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. An sich wäre dort in Person des Abgeordneten Andreas Hanger genug Energie vorhanden. Ein bisschen zusätzliche Piefke-Power kann aber nicht schaden. Streiter war früher Politikchef der „Bild“-Zeitung. Angeblich stammt von ihm die legendäre Schlagzeile zur Wahl von Benedikt XVI.: „Wir sind Papst!“ Interessant wäre, welche Schlagzeilen Streiter zum ÖVP-U-Ausschuss einfallen würden. Naheliegend wäre: „Wir sind Unschuld!“ Oder: „Wir bleiben Kanzler!“

Gschichtl-Druckerei

Abseits seiner Kanzler-Tätigkeit muss Karl Nehammer an der Auferstehung seiner Partei arbeiten. Wahrscheinlich powert ihn auch dabei Kai Diekmann. Eine Runderneuerung hat Nehammer nicht im Sinn. Kosmetische Eingriffe im äußeren Erscheinungsbild der ÖVP soll es aber geben. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ vermelden, wird die Volkspartei wieder „Die Volkspartei“ heißen. Derzeit heißt sie bekanntlich „Die Neue Volkspartei“. Es wäre eine schöne „Bild“-Schlagzeile: „Wahnsinn! Ganz neue Volkspartei heißt nicht mehr ,Neue Volkspartei‘, sondern ,Die Volkspartei‘!“ Mit dem Namen ließ Sebastian Kurz 2017 auch die Parteifarbe von schwarz auf türkis ändern. Auch hier sind Anpassungen zu erwarten. Kommt Smaragd? Jade? Spinat? Mitnichten. Das Türkis soll bloß dunkler werden – falls Kai Diekmann nicht widerspricht.

Angesichts der guten Buchungslage sollte der PR-Berater überlegen, in Wien ein zweites Standbein für seine Agentur zu schaffen. Als Profi weiß Diekmann, dass er den Firmennamen für den Ösi-Markt adaptieren müsste. Ein Pro-bono-Vorschlag des profil-Reporters: „StoryMachine“ würde sich ins Österreichische wohl am besten mit „Gschichtl-Druckerei“ übertragen lassen.