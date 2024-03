Nach Molln: Nächste Erdgasbohrung bei Attersee genehmigt

Seit 24. Februar bohrt das australische Energie-Unternehmen ADX in Molln Oberösterreich nach Erdgas. Am Rande der Kalkalpen vermutet die Firma mit personellen Verflechtungen nach Österreich das größte Gasvorkommen Mitteleuropas. Wie "profil" 2023 berichtete, hat ADX sechs weitere mögliche Bohrpunkte in Salzburg und Oberösterreich definiert. Für einen Bohrpunkt in Lichtenberg, eine Wald- und Feldlandschaft am Ortsgebiet von St. Georgen im Attergau (OÖ), liegt dem Unternehmen nun eine weitere Genehmigung für eine Probebohrung vor. Der Bescheid wurde am 24. Oktober 2023 ausgestellt, bestätigt die im Finanzministerium angesiedelte Montanbehörde gegenüber "profil". Auch die Grundbesitzer müssen der Bohrung bereits zugestimmt haben.

Der Bohrstart wird für die zweite Jahreshälfte erwartet.