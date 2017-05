Neuwahlen im Oktober: Die Ereignisse im Überblick

Franz Erös (Lofasz) vor 16 min

kurze Kurz, und tritt mit "eigener Liste" sprich einer maskierten ÖVP an, um all jene bei der Stange zu halten, welchen die ÖVP zu verfault und von Eigen Interessen zerfressen ist.



Garniert von einer inhaltsleeren populistischen Sprechblase nach der anderen, und so wird eine politische Nullpotenz zum politischen Messias.