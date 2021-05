Obsorge: Kampf ums Kind

Drei Jahre später lebt Moni* wieder bei ihrer Mutter. profil traf Susanna R., 47, und ihre Tochter vor einigen Wochen in der Redaktion. Der Alptraum sei vorüber, ihr Leben "fast normal", sagte die heute 14-jährige Moni. Ihren Vater will sie nicht mehr sehen. Drei Jahre haben beide Eltern um die Obsorge für das Mädchen gekämpft.



Eine Frau. Ein Mann. Und Moni - eine von 12.785 Minderjährigen, die 2019 in Österreich in Fremdunterbringung lebten. Mehr als die Hälfte von ihnen in einer sozialpädagogischen Einrichtung - "im Heim", wie es früher hieß. Der Rest kam bei Pflegeeltern unter. Jeder Fall ist einzigartig, jeder ist dramatisch.