ÖGK-Chef Huss: "Die Patientenmilliarde gibt es nicht"

profil: Immer mehr Kassenarztstellen können nicht besetzt werden, vor allem am Land. Gleichzeitig gibt es immer mehr Wahlärzte, also Privatärzte. Was tun Sie dagegen?

Huss: Wir haben keinen Ärztemangel, sondern einen Kassenärztemangel. Wir haben ein sehr großzügiges Wahlarztsystem, wo die Wahlärzte auch mit uns abrechnen können, aber kaum Verpflichtungen haben. Darum müssen wir das System ändern. Jeder, der einen Kassenvertrag haben will, soll einen bekommen. Die, die das nicht wollen, sollen aber nicht mehr die Vorteile haben, die Wahlärzte heute haben. Sie sind dann wirklich nur mehr Privatärzte, die keine Rezepte ausstellen können, niemanden krankschreiben können und nicht mehr mit uns abrechnen können. Das Wahlarztsystem muss weniger attraktiv werden.

profil: Was hat die Zusammenlegung der Sozialversicherungen in Ihren Augen gebracht?

Huss: Einiges an Licht, einiges an Schatten. Die Leistungsharmonisierung, also einheitliche Leistungen über das Land anzubieten, funktioniert sehr gut. Es gibt natürlich noch Unterschiede, wir haben zum Beispiel immer noch neun verschiedene Ärzteverträge mit unterschiedlichen Leistungen, aber die gleichen wir noch an. Nachteil ist natürlich, dass die Interessen der Bundesländer ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Sehr viele Strukturen im Gesundheitswesen sind einfach weiterhin föderal organisiert, Wirtschaftskammern, Ärztekammern, das Spitalswesen. Hier jetzt uns herauszureißen und zu zentralisieren, das bringt sehr große Herausforderungen. Wir wägen immer noch ab, wie weit der regionale Handlungsspielraum gehen soll. Wir Arbeitnehmer sind da eher für einen größeren, die Dienstgeber für einen kleineren. Das ist der nächste Punkt: Die ÖGK ist eine reine ArbeitnehmerInnen-Versicherung und die sollten nach dem Prinzip der Selbstverwaltung über ihre Beiträge entscheiden. In der ÖGK hat aber jetzt die Wirtschaftskammer die Mehrheit übernommen. Das sehen wir als das größte Problem.

profil: Geht sich die von Ex-Kanzler Kurz versprochene Patientenmilliarde bis 2023 aus?

Huss: Die Patientenmilliarde habe ich bis heute noch nicht gefunden. Wir steuern eher auf eine Minus-Milliarde als eine Plus-Milliarde zu in den nächsten fünf Jahren. Die ÖGK hat Verwaltungskosten von 400 Mio. Euro pro Jahr, da musste man über fünf Jahre die Kosten halbieren, um auf eine Milliarde zu kommen. Dass das nicht geht, ist jedem klar. Natürlich gibt es Einsparungspotenzial, das werden wir auch in zehn Jahren sehen, aber von einer Milliarde werden wir meilenweit entfernt sein. Die ÖGK ist die Summe aus neun Kassen, es wurde niemand gekündigt in den Landesstellen, die haben dasselbe Personal. Zusätzlich gibt es nun eine Hauptstelle mit 190 Mitarbeitern, die es vorher nicht gab. Momentan reden wir also eher von zusätzlichen Fusionskosten. Die Prognosen zu großen Einsparungen waren also an den Haaren herbeigezogen.