Österreich als Knotenpunkt im IS-Netzwerk

Im Fall des Wieners und der Brüder aus St. Pölten war die Radikalisierung von Anfang an international vernetzt. 2022 traten alle drei der Telegram-Gruppe „psychology1444“ bei, in der IS-Anhänger aus der Ukraine, Belgien, Frankreich und der Türkei ihre Gewaltfantasien und Anschlagsideen austauschten. Einer der Wortführer soll ein Ukrainer mit dem Nutzernamen „Abu-Hurayrah“ gewesen sein, der immer wieder IS-Spendenaufrufe und Bombenbauanleitungen in den Chat stellte. Anleitungen, die sich der 16-Jährige aufs Handy lud. Bei seiner Einvernahme gab er sich ahnungslos: Die Datei sei „auf Englisch“ gewesen, sein Englisch aber „zu schlecht, um das zu verstehen“. Bei der Hausdurchsuchung vor zwei Jahren fanden Ermittler bei dem Jugendlichen einen Säbel in der Wohnung und eine Axt unter seinem Bett. In der Chatgruppe hatte er sich außerdem einmal mit der Idee hervorgetan, sich eine AK-47 zu besorgen. Gegen ihn wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.

Am Tag nach der Regenbogenparade in Wien im Jahr 2023 berief die Exekutive eilig eine Pressekonferenz ein. Ein Angriff sei verhindert worden. Von diesem Vorwurf blieb in der Anklageschrift gegen die drei mutmaßlichen IS-Anhänger nichts übrig.

Für das Gericht wog all das am Ende nicht schwer genug. Der 16-Jährige wurde zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt – ins Gefängnis muss er nicht. Selbst der Staatsanwalt betonte, dass von konkreten Anschlagsplänen gegen die Wiener Pride keine Rede sein könne. Dafür reichten die Vorwürfe nicht aus. Der Prozess gegen das Brüderpaar aus St. Pölten wird am 5. August fortgesetzt.

Es ist ein Muster, das sich durch viele dieser Fälle zieht und das Sicherheitsbehörden und Justiz immer wieder vor dieselbe Frage stellt: Wo endet jugendliche Leichtsinnigkeit im Netz, wo beginnt echte Terrorgefahr? Junge Männer, die sich in sozialen Netzwerken und Chatgruppen radikalisieren, die Waffenfantasien austauschen, Propagandavideos teilen, IS-Symbole posten und eine Justiz, der oft kaum mehr bleibt, als diese Gedanken als gefährliche Spielerei abzutun.

In Niederösterreich zeigt sich dieses Muster besonders deutlich. Nach einer profil-Recherche Anfang des Jahres wurde bekannt, dass gegen rund 50 Verdächtige ermittelt wird, der Großteil von ihnen Jugendliche. Innerhalb nur eines Jahres zerschlugen die Behörden im Bundesland zwei mutmaßliche IS-Netzwerke, gegen ein drittes laufen nach wie vor Ermittlungen. Seit zehn Jahren gibt es dort immer wieder Razzien, Hausdurchsuchungen, Festnahmen. Nicht nur in der Landeshauptstadt St. Pölten, sondern auch in Kleinstädten und Gemeinden: In Neunkirchen und Wiener Neustadt stehen bis zu 20 Personen im Visier der Ermittler. In den Bezirken Tulln und Korneuburg laufen Ermittlungen gegen mindestens elf Verdächtige. Neu auf dem Radar der Behörden: der Bezirk Bruck an der Leitha und die Stadt Schwechat. Auch dort tauchten zuletzt Namen auf, die in den Ermittlungsakten als mögliche Mitglieder oder Kontakte der Szene geführt werden. Über die übrigen Verfahren in Niederösterreich schweigt man sich bei der Landespolizeidirektion aus – aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es heißt. Nur so viel: „Die Zahl der Verdächtigen liegt weiterhin im mittleren zweistelligen Bereich“, bestätigt Roland Scherscher, der Leiter des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Niederösterreich (LSE).

Beran A. und sein radikales Netzwerk

Am selben Tag, 700 Kilometer entfernt, wird ein weiterer Fall vor Gericht verhandelt. 9.30 Uhr, Saal 145a, Kammergericht Berlin. Auch dort geht es um Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat. Ein 15-Jähriger wird verdächtigt, an den Vorbereitungen für den Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert im August 2024 in Wien beteiligt gewesen zu sein. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, zwischen Juli und August 2024 Kontakt zu Beran A. gehabt zu haben, dem Hauptverdächtigen, der den Anschlag geplant haben soll und seither in Untersuchungshaft sitzt. Der Syrer, damals 14 Jahre alt, soll Beran A. eine Bombenbauanleitung übermittelt und einen Kontakt zu einem Mitglied des Islamischen Staates hergestellt haben. Bis Ende August sind insgesamt fünf weitere Verfahren angesetzt, darunter auch Vernehmungen von Zeugen, einer davon aus Österreich.

Ermittlungen zeigen: Beran A.s Netzwerk reicht weit über seine Heimatgemeinde Ternitz und die Grenzen Niederösterreichs hinaus und geht bis nach Berlin, Istanbul, Dubai und Saudi-Arabien. Seit August 2024 sitzt er in Untersuchungshaft. Auch seine mutmaßlichen Komplizen, mit denen er Anschläge in Dubai, Istanbul und Mekka geplant haben soll, wurden festgenommen. Darunter Hasan E. aus Ebergassing, der in Mekka fünf Menschen erstochen haben soll und im Hochsicherheitsgefängnis Dhahban bei Dschidda sitzt. Das österreichische Außenministerium bestätigt, dass die Botschaft „im Rahmen von Haftbesuchen“ Kontakt mit ihm hält. Sein Handy, das weitere Hinweise liefern könnte, wurde bisher nicht an Österreich übergeben. Auch Arda K., ein 20-jähriger Slowake aus Wien, der mit Hasan E. in Istanbul war, ist inzwischen in Wien in U-Haft.

Während Beran A. und seine mutmaßlichen Komplizen in Haft sitzen, reißen die Verfahren gegen IS-Anhänger nicht ab. Am Dienstag stand in Wien auch ein 33-jähriger Tschetschene vor Gericht, der laut Staatsanwaltschaft bis zu drei Millionen Dollar an Spenden für den IS gesammelt haben soll, um inhaftierte IS-Kämpfer und deren Angehörige, etwa die Frauen aus Gefangenenlagern, freizukaufen. Sein Prozess wird am 3. September fortgesetzt.

Und kaum ist der eine Fall verhandelt, rückt der nächste nach: Am kommenden Montag steht ein 15-Jähriger vor Gericht, der im Februar 2025 einen Anschlag auf den Wiener Westbahnhof geplant und dessen Umsetzung einem IS-Verbindungsmann zugesichert haben soll.