ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler: "Medien brauchen Grenzen"

Laut einer Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts ist das Zitierverbot grundrechtskonform. Es gibt bereits mehr als 120 Entscheidungen. Der Staat hat die Notwendigkeit, Grenzen aufzuziehen – ich sehe in einem Zitierverbot einen gangbaren Weg. Und ja, Möglichkeiten der Umgehung gibt es immer – aber es würde einiges erschweren. Mir stößt es sauer auf, dass Beschuldigtenprotokolle, kurz nachdem sie aufgenommen wurden, in sozialen Medien zur Gänze abrufbar sind. Sonst reden wir von Datenschutz, von Persönlichkeitsschutz – wir halten das zu Recht hoch. Aber in dem Bereich gibt es einfach keine Bremse mehr. Ich sage nicht, dass die Öffentlichkeit nicht informiert werden sollte. Aber ganze Protokolle oder teils persönliche Chats – Wort für Wort und aus dem Zusammenhang gerissen – haben nichts in den sozialen Medien zu suchen.

Höre ich da den Wunsch nach einem Aktenzitierungsverbot für Medien heraus? In Deutschland gibt es das – ob das rechtlich hält, wird derzeit geprüft. Davon abgesehen, dass die Kollegen freilich auch so ihre Wege finden, zu berichten.

Pilnacek hat mich 2011 ins Justizministerium geholt, und ich durfte wahnsinnig viel von ihm lernen. Alles, was ich legistisch kann, weiß ich von ihm und zehre auch heute sehr davon. Es macht mich persönlich betroffen, auch, weil ich sehe, was das mit Menschen macht. Ich fordere seit Jahren eine Stärkung der Beschuldigtenrechte. Es kann nicht sein, dass Verfahren über Jahrzehnte geführt werden. Man soll ein effektives Recht haben, Einstellungen zu beantragen, ohne dass das einem Einzementieren von Vorwürfen gleichkommt. Es geht aber auch darum, wie wir als Gesellschaft mit glamourösen Verfahren umgehen. Voyeurismus muss eingedämmt werden – und Medien brauchen Grenzen. Wir vergessen, dass hinter jedem Verfahren Menschen stehen. Jeder Mensch, auch ein Beschuldigter, hat das Recht, ordentlich behandelt zu werden. Es kann nicht sein, dass die Unschuldsvermutung, die im Verhandlungssaal von Staatsanwälten und Richtern – die auch darauf trainiert werden – hochgehalten wird, dann in der Öffentlichkeit eine Hülle ihrer selbst bleibt. Dass Menschen vorverurteilt werden und jahrelang durch die Medien gezerrt werden und auch höchst persönliche Dinge breitgetreten werden.

Man muss einen Ausgleich schaffen. Der Verfassungsgerichtshof findet, das Medienprivileg ist zu pauschal – und widerspricht damit dem Grundrecht auf Datenschutz. Es ist also notwendig, das zu reparieren. Ich verstehe auch, dass Medien Sorge haben, dass ihr Redaktionsgeheimnis auf dem Prüfstand steht. Es wäre eine Chance: Einerseits soll es Ausnahmen geben, um journalistisches Arbeiten zu ermöglichen. Andererseits gibt es vom Staat aufgezeigte Schranken – das könnte in Form eines Zitierverbots sein.

Es gibt ein Gesetz, das noch vor dem Sommer repariert werden muss – und weitreichende Folgen für die Pressefreiheit haben könnte. Der Verfassungsgerichtshof ist der Meinung, dass Medien trotz Redaktionsgeheimnis nicht automatisch von der Verpflichtung ausgenommen sind, Daten offenzulegen, wenn betroffene Personen das wünschen. Je nachdem, wie das Gesetz repariert wird, könnte das weitreichende Folgen für unseren Informantenschutz haben – und in dem Atemzug, so vernimmt man aus ÖVP-Kreisen, will man das Aktenzitierungsverbot durchdrücken. Werden Sie die Karte ziehen?

Karoline Edtstadler will noch vor dem Ende der Legislaturperiode in der Justiz einige Weichen stellen.

Wo gehört die Pressefreiheit gestärkt?

Karoline Edtstadler

Die Pressefreiheit muss in einem demokratischen Staat hoch gehängt werden. Ich sage auch immer: Es gibt keine zu kritische oder zu böse Frage, die nicht gestellt werden sollte. Die Morde an Journalisten in Europa, etwa in Malta, zeigen, dass die Zeiten für journalistisches Arbeiten gefährlicher geworden sind – es zeigt aber auch die Notwendigkeit von investigativem Journalismus. Das ist keine Frage. Aber es ist nicht investigativ, wenn gesamte Beschuldigtenprotokolle online gestellt werden. Es gibt in den Fällen nämlich schon eine Staatsanwaltschaft, die investigiert. Insofern: Die Balance muss gewahrt werden, ich will beide Seiten aufzeigen.

Abgesehen von den Staatsanwaltschaften gibt es U-Ausschüsse, wo Akten und Handyauswertungen landen – die teils weitreichender sind als das, was Strafverfolgungsbehörden vorliegt. Das landet auch in der Öffentlichkeit.

Karoline Edtstadler

Der U-Ausschuss ist ein wichtiges Instrument des Parlaments. Es müssen viele Informationen dorthin gelangen, damit das Parlament seine Arbeit machen kann, aber auch die U-Ausschüsse und vor allem, wie sie derzeit gehandhabt werden, sind in Verruf geraten. Das ist ein Schaden an der Demokratie. Es ist ein Problem, wenn sich U-Ausschuss und Strafverfolgung um dasselbe Thema bemühen und man die Grenzen nicht mehr erkennt, wer was aufzuklären hat. Wenn plötzlich Abgeordnete glauben, sie seien die schärfsten Staatsanwälte in dem Land. Oder echte Staatsanwälte ihnen Akten auszuwerten und zu liefern haben, als wären sie Hilfsorgane des Parlaments. Und ich weiß, es gibt ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs, das dieses Vorgehen legitimiert – aber ich sehe es trotzdem als Problem für die Justiz, dass sie Handyauswertungen auf politische Relevanz zu prüfen hat. Was das Öffentlichwerden betrifft: Wir dürfen nicht vergessen, es geht um Menschen. Das Zitierverbot würde auch hier helfen.

Aber wir sind uns schon darüber einig, dass zu berichten an sich wichtig ist – und das nicht erst mit einem Verhandlungstermin anfangen kann?

Karoline Edtstadler

Selbstverständlich. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf. Aber nicht auf jede einzelne Aktenseite und jeden einzelnen Chat.