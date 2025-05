ÖVP Wien muss wohl Teil der Parteienförderung zurückzahlen

„Es war für mich in dieser Dimension nicht erwartbar.“ Mit diesem Satz erklärte Karl Mahrer seinen Rücktritt als Wiener ÖVP-Chef. Die herbe Wahlniederlage (9,65 Prozent) markiert das zweitschlechteste Ergebnis der Parteigeschichte in der Hauptstadt. Damit halbierte sich der Stimmenanteil gegenüber der Wahl 2020. In der kommenden Legislaturperiode wird die ÖVP nicht nur als kleinste Fraktion im Gemeinderat vertreten sein, sie muss sich auch auf weniger öffentliche Mittel einstellen.