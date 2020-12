Offener Brief an Kurz: Wissenschafter für Aufnahme von Flüchtlingen

Beteiligt an dem Schreiben hat sich ein Who's Who der Forschung; darunter Vertreter des Ludwig Boltzmann Instituts, der Johannes Kepler Universität oder der Wirtschaftsuniversität Wien. "Als MigrationsforscherInnen wissen wir, dass die Errichtung neuer Lager auf den griechischen Inseln keine dauerhafte Lösung ist",heißt es in dem Brief, der sich an die Bundesregierung und konkret Kanzler Sebastian Kurz richtet. Eine "sogenannte Sogwirkung" sei durch solche Sofortmaßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht weitestgehend unbegründet. "Stellen wir Ordnung her, sorgen wir für nachhaltige Sicherheit und lebenswürdige Bedingungen für Menschen in ganz Europa-denn Moria ist Teil davon", so der abschließende Appell der ExpertInnen.