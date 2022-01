Omikron ante portas: Ist die Regierung mit ihrem Latein am Ende?

Wer in den kommenden Wochen nicht mit dem Corona-Virus infiziert werden möchte, sollte in erster Linie selbst vorsichtig sein (impfen lassen, Maske tragen und Kontakte reduzieren). In zweiter Linie braucht er oder sie Glück (dass die Impfung im individuellen Fall gut gegen die leichter übertragbare Omikron-Variante wirkt und dass die eigenen Lebensumstände günstig sind – etwa durch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten). Worauf man hingegen nicht bauen sollte: Dass die Regierung jeden Einzelnen schützen wird.