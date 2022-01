Die neue Virusvariante Omikron: Welle oder Tsunami?

Hat Omikron in B.1.640.2 bereits einen Nachfolger?

Die im September im Kongo erstmals gemeldete und kürzlich in Frankreich bei Heimkehrern aus Kamerun entdeckte Variante halten viele Experten für nicht so gefährlich wie Delta und Omikron; sie wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen.

Bringt uns Omikron dem Ende der Pandemie näher?

Durchaus. Es wird sich vom Killervirus in Richtung eines grippalen Infekts entwickeln, das ist die evolutionäre Strategie aller Erreger. Deshalb ist es unwahrscheinlich, dass auf Omikron eine tödlichere Variante folgt – im Gegenteil. Virologe Nowotny sieht den Übergang von der Pandemie in eine endemische Phase, in der sich Covid in die saisonalen Erkältungskrankheiten einreiht, demnächst gekommen. „Die Omikron-Welle wird Ende Februar abschwellen, im Frühjahr und Sommer wird SARS-CoV-2 kaum eine Rolle spielen“, sagt der Experte. Eine Auffrischungsimpfung im Herbst – vielleicht schon in Form einer Kombination mit Influenza – werde uns gut durch die nächste Wintersaison bringen.

Auch Dänemarks führende Epidemiologin Tyra Grove Krause ist optimistisch. Ihr Land, das derzeit extrem hohe Infektionszahlen verzeichnet, werde das Schlimmste bald überstanden haben: „In zwei Monaten werden wir unser normales Leben wiederhaben.“