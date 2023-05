Pamela Rendi-Wagner zieht sich nach SPÖ-Befragung zurück

Bei der gestrigen Mitgliederbefragung hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mit 31,4 Prozent der Stimmen nur den dritten Platz eingefahren. Sie landete damit hinter ihren Herausforderern, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (33,7 %) und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler (31,5 %). Am Bundesparteitag am 3. Juni wird Rendi-Wagner nicht mehr antreten.

Das kündigte Rendi-Wagner am Dienstagvormittag in einer Pressekonferenz an. Kleine Spitze gegen Doskozil: Rendi-Wagner lud den Zweitplatzierten Babler zu den roten Gremien ein. Dort wird entschieden, wie es nun weitergeht und wer am Parteitag als Vorsitzkandidat nominiert wird. Mit ihrem Move hält Rendi-Wagner den letzten verbliebenen Doskozil-Kontrahenten im Rennen.

In der Sozialdemokratie brauche es jetzt vor allem Geschlossenheit, sagte Rendi-Wanger in ihrem kurzen Statement. Das habe in den vergangen Jahren oft gefehlt.