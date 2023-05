Wie Babler nun trotzdem SPÖ-Parteichef werden will

Als das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung durch die Boxen im Lokal Usus am Wasser in Wien-Floridsdorf verkündet wird, reagiert das Publikum der Andreas-Babler-Wahlparty mit leisen Rufen: “Stichwahl! Stichwahl!”. Der Applaus ist noch verhalten, ein Moderator muss den etwa 100 Babler-Fans sagen, dass sie sich durchaus über den zweiten Platz, den Andreas Babler beim SPÖ-internen Votum einfuhr, freuen dürfen. Jubel brandet erst auf, als Andreas Babler gegen 18 Uhr die Bühne betritt. Die “Stichwahl”-Rufe sind nun lauter, und den Applaus hört man bis auf die Donauinsel.

Das Team von Babler hat das Rennen um den SPÖ-Vorsitz noch nicht aufgegeben. Im Gegenteil: Sie wollen den erstplatzierten Doskozil in eine Stichwahl zwingen. Das sehen zwar nicht alle Fans im Usus am Wasser so. Doch theoretisch möglich wäre der Zweikampf schon.

Man ist sich hier aber darüber einig, dass die nächsten Wochen “zach” werden. Und auch darüber, dass es eine Stichwahl geben soll. Das dürfte jedoch gar nicht so einfach werden. Ein Blick in die Statuten: Um am Parteitag gegen Doskozil antreten zu können, müsste Babler von der 19-köpfigen Wahlkommission vorgeschlagen werden. Dort sitzen aber fast nur Unterstützer:innen von Rendi-Wagner und Doskozil. Eine zweite Variante wäre, dass Babler erst am Parteitag selbst zur Kandidatur zugelassen wird. Dafür bräuchte er allerdings die Zustimmung von zwei Drittel der Delegierten. Das ist eher unwahrscheinlich.

Am Eingang zur Babler-Wahlparty werden jedenfalls bereits Sticker und Flyer verteilt. “Und weiter gehts!” steht auf einem Zettel, der auf dem Stand angebracht wurde. Fest steht: Babler wird ein Machtfaktor in der SPÖ bleiben. An welcher Position ist vorerst offen.