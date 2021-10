Pandora Papers: Sechs Fragen und Antworten

5. Wie kam es zu der Recherche?

Die Datensätze wurden dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) in mehreren Tranchen übergeben. Weder gab es dafür eine Gegenleistung, noch Auflagen gleich welcher Art (mit Ausnahme des selbstverständlichen Quellenschutzes). Das ICIJ ist eine Mitte der 1990er Jahre entstandene US-amerikanische Non-Profit-Organisation mit Sitz in Washington, die sich im Laufe der Jahre zu einem globalen Recherche-Netzwerk entwickelt hat. Derzeit sind 280 investigative Journalistinnen und Journalisten ICIJ-Vollmitglieder, Österreich wird von den profil-Kollegen Stefan Melichar und Michael Nikbakhsh vertreten. Wie schon bei früheren Projekten („Offshore Leaks“, „Swissleaks“ „Panama Papers“, „Paradise Papers“, „FinCen Files“) koordinierte ICIJ die Recherchen die auch ausgewählte Medienpartner einschlossen – in Österreich war das neben auch der ORF. Als Veröffentlichungstermin wurde der 3. Oktober 2021, 18.30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit, akkordiert. Aus diesem Grund konnten wir dazu auch nichts in der aktuellen profil-Printausgabe abbilden. Die internationalen Berichte zu den Pandora Papers finden Sie gebündelt auf www.icij.org.

6. Wer war an der Recherche beteiligt?

Wie schon bei den FinCen Files recherchierten profil und der ORF in Österreich gemeinsam. Der ORF rollt seine Berichterstattung dazu Zug um Zug aus, am 3. Oktober berichten dazu zunächst orf.at, ZiB1 und ZiB2, Ö1 und „Report“ folgen. Unter den rund 150 am Projekt Pandora Papers beteiligten Medienhäuser und -organisationen finden sich unter anderem „Süddeutsche Zeitung“, WDR und NDR aus Deutschland, „Le Monde“ aus Frankreich, „El País“ aus Spanien, „L’Espresso“ aus Italien, BBC und „Guardian“ aus Großbritannien, SVT aus Schweden, die norwegische „Aftenposten“. Aus Zentral- und Osteuropa war unter anderem das Organized Crime and Corruption Project beteiligt, aus Japan die Tageszeitung „Asahi Shimbun“, in den USA recherchierten Kolleginnen und Kollegen der „Washington Post“ und des „Miami Herald“.