Schlaff-Projekt: Staatliche Hypo-Bad-Bank verzichtete auf 30 Millionen Euro

9. Family-Business

Haim Ramon ließ wissen, dass es in diesen Tagen „ernsthafte Verhandlungen“ mit einer bekannten internationalen Tourismusfirma gebe. Alle seine Aktivitäten hätten darauf abgezielt, das Projekt voranzutreiben. „Die Vorwürfe sind unbegründet und erfunden und haben nicht mit der Realität zu tun.“ Er weise diese vehement zurück.



Insbesondere verwehrt sich Ramon gegen den Vorwurf, Geld der Bigova Bay wäre für Zwecke abseits des Projekts verwendet worden. Einen solchen Vorwurf hatten profil, ORF und ihre internationalen Partnermedien gar nicht erhoben. Sehr wohl hinterfragt wurde allerdings die Spende der DLN.RM an Hapoel Tel Aviv und ein Kredit der zypriotischen Briefkastenfirma über 250.000 Euro an einen nahen Verwandten Ramons im Jahr 2018. Darauf ging der israelische Ex-Minister allerdings mit keinem einzigen Wort ein.

10. Wer den Schaden hat

profil veröffentlicht im Anschluss an diesen Artikel alle Anfragebeantwortungen in voller Länge – auch jene der HETA. Die Abwickler hielten fest, dass „es zu keinem Schuldennachlass zugunsten des Kreditnehmers auf Kosten des Steuerzahlers gekommen ist, sondern durch die Verwertungshandlungen die für die Gläubiger der HETA eingetretenen Verluste bestmöglich minimiert wurden“.



Ob es zu einem Schuldennachlass zugunsten des Kreditnehmers oder zugunsten des Forderungskäufers kam, ändert jedoch nichts an den Folgen für die österreichischen Steuerzahler. Der Verweis auf die „Gläubiger“ wiederum verdeckt die Tatsache, dass nach einem komplizierten Anleihe-Schuldenschnitt der größte Gläubiger letztlich die öffentliche Hand ist. Zahlungen aus Verwertungserlösen wirken sich auf das Bundesbudget aus. Kommt aus der HETA weniger heraus, geht das auf Kosten der Steuerzahler.



Die „Hypo“-Abwickler hielten fest, dass „die Gestionierung und schlussendliche Verwertung dieses ursprünglich einige Jahre vor der Notverstaatlichung (…) abgeschlossenen Kreditgeschäfts sich aufgrund einer Vielzahl rechtlicher und faktischer Problemstellungen aber auch der geographischen Lage der Sicherheiten, wesentlich komplexer darstellte, als Ihre Darstellung dies vermuten lässt“. Letztlich habe der Forderungsverkauf „zu einem am Markt zum damaligen Zeitpunkt aus Sicht der Organe bestmöglich erzielbaren Preis“ stattgefunden. Alle internen Regularien seien eingehalten worden.



Das klingt freilich ganz anders als 2015, als – voreilig und kritischen Stimmen zum Trotz – die „erfolgreiche Sanierung“ des „Bigova Bay“-Engagmenents gepriesen worden war.



profil und ORF kooperierten bei dieser Recherche insbesondere mit der israelischen Investigativ-Plattform „Shomrim“ und mit „MANS“ aus Montenegro.

Stellungnahme von Rechtsanwalt Michael Rami als Vertreter von Martin Schlaff, Robert Placzek Holding Aktiengesellschaft („RPHA“) und MS Privatstiftung („MSPS“) vom 30. September 2021:

Im 4. Quartal 2012 hatte die damalige HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("Hypo"; heutiger Name: HETA ASSET RESOLUTION AG ["Heta"]) die RPHA kontaktiert und in Kenntnis deren Interesses am „Bigova Bay Projekt" vorgeschlagen, dass die RPHA die Bigova Bay d.o.o. ("BB") übernehmen soll. Ergänzend schlug die Hypo vor, alte „non-performing“ Kredite der damaligen Eigentümer (RUDNAP Group) der BB über die BB zu refinanzieren, und zwar samt Besicherung dieser Kredite durch die im Eigentum der BB stehenden Liegenschaften.

Es kam dann im April 2013 zu einer Transaktion, bei welcher (i) die RPHA alle Anteile an der BB erwarb und (ii) der bestehende Kreditvertrag zwischen Hypo und BB angepasst wurde. (iii) Zudem wurde ein weiterer Kreditvertrag zwischen Hypo und BB abgeschlossen, wobei der Kreditbetrag bei der Hypo blieb und zur Abdeckung anderer Kredite der insolventen Rudnap-Gruppe (diese war im Besitz von Hrn. V. L. (Anmerkung: Anonymisierung durch die Redaktion) und ist auf keiner Ebene mit der RPHA verflochten) verwendet wurde; es kam also aus Sicht der Hypo faktisch zu einem Schuldnerwechsel. (iv) Außerdem übernahm die MSPS in zwei Bürgschaftserklärungen zwei Haftungen gegenüber der Hypo.

Die erste Bürgschaftserklärung der MSPS hatte temporären Charakter und sollte durch Verpfändung weiterer Liegenschaftsanteile abgelöst werden. Dies erfolgte auch Anfang 2016, sodass diese Bürgschaftserklärung zu diesem Zeitpunkt auslief. Die zweite Bürgschaftserklärung der MSPS diente ausschließlich der Besicherung von Zinsansprüchen der Hypo und wurde in der Folge von der MSPS gekündigt. Eine Bürgschaftserklärung der MSPS über den vollen aushaftenden Kreditbetrag von 42 Millionen Euro, wie es Ihre Fragenliste andeutet, gab es zu keinem Zeitpunkt.

Seit Erwerb der Anteile an der BB ist die RPHA auf der Suche nach einem Co-Investor mit Erfahrung in derartigen Projekten, jedoch vorerst ohne Erfolg. Aus diesem Grund hat man das Projekt an Hrn. Haim Ramon (bzw dessen Gesellschaft DLN.RM International Investments Ltd. [„DLN.RM“]) abgetreten, da dieser über langjährige Erfahrung und umfassende Kontakte in der Branche verfügt und die Erwartung bestand, dass er das Projekt erfolgreich werde umsetzen können. Da DLN.RM nicht über die erforderlichen Mittel für den Ankauf des Projektes verfügte, wurde vereinbart, dass (i) nur ein symbolischer Kaufpreis von DLN.RM bezahlt wird, (ii) die RPHA nötigenfalls laufende Ausgaben der BB über die DLN.RM finanziert sowie (iii) die RPHA für den Fall des erfolgreichen Ausstieges der DLN.RM einen Besserungsschein erhält.

Die DLN.RM erzielte seither erhebliche Fortschritte, zB im Bereich der Infrastruktur. Eine Umsetzung des Projektes konnte bislang jedoch noch nicht in die Wege geleitet werden.

2016 kam es zu Meinungsverschiedenheiten mit der Hypo, insbesondere zur Frage der Rechtsgültigkeit der Kündigung der Zins-Bürgschaft, des Fälligkeitszeitpunktes von Zahlungen laut Kreditverträgen sowie des Zustimmungserfordernisses des Eigentümerwechsels bei der BB. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Hypo wurden jedoch alle Differenzen zwischen der Hypo, der DLN.RM, der RPHA und der MSPS abschließend erledigt.

2017 war die Hypo, die zu diesem Zeitpunkt bereits in „Heta“ umgewandelt worden war, als Abwicklungsbank verpflichtet, die Kredite der BB zu verkaufen. Aus diesem Grund leitete die Heta einen Versteigerungsprozess in die Wege, der von mehreren professionalen Beratern begleitet war. Einer der Bieter war die Royal Group aus Abu Dhabi (konkret die Hydra Commercial Investments LLC [„Hydra“]), die ebenfalls an der Übernahme des Projektes interessiert war. Hydra erhielt dann letztlich als Bestbieter den Zuschlag von der Heta. Die Verbindlichkeit der BB sind – nunmehr gegenüber der Hydra – nach wie vor offen, die angedachte Übernahme des Projektes durch Hydra ist bis dato nicht erfolgt.

Stellungnahme von Haim Ramon vom 30. September 2021 (Übersetzung ins Deutsche durch die Redaktion):

I would like to strongly reject the baseless accusations as if I were "a straw man of MS Privatstiftung“.

Ich möchte den unbegründeten Vorwurf, ich wäre „ein Strohmann der MS Privatstiftung“ klar deutlich zurückweisen.

These accusations are offensive and insulting and completely fake.

Diese Vorwürfe sind beleidigend und völlig fake.



MS Privatstiftung approached me in 2016 and asked me to try and promote the BIGOVA BAY project that had been stuck for a long time.

Die MS Privatstiftung kam 2016 auf mich zu und bat mich zu versuchen, das Bigova Bay Projekt voranzutreiben, das seit langer Zeit feststeckte.

I turned to Mr. M. W. (abbreviation by profil), a well-known businessman with experience in the hotel business and owner of hotel chains all over Europe, and together we founded DLN.RM International Investment LTD., a Cypriot company that became the owner of Bigova Bay.

Ich habe mich an Herr M. W. (Anmerkung: Anonymisierung durch die Redaktion) gewandt, einen bekannten Geschäftsmann mit Erfahrung im Hotelgeschäft und Besitzer von Hotelketten überall in Europa. Zusammen gründeten wir die DLN.RM International Investment LTD., eine zypriotische Firma, die Eigentümerin von Bigova Bay wurde.

In 2016 I started working to get the project out of the stalemate. To this end, I visited Montenegro quite a few times, where I met with government representatives and local government representatives, including signing an agreement with the municipality of Kotor for the development of infrastructure in this area, which is still underway these days.

2016 habe ich begonnen daran zu arbeiten, das Projekt aus der Pattsituation herauszubringen. Dazu habe ich Montenegro ziemlich oft besucht, wo ich Regierungsvertreter und Vertreter der regionalen Regierung getroffen habe – auch, um eine Vereinbarung mit der Gemeinde Kotor zur Entwicklung der Infrastruktur in diesem Areal zu unterzeichnen, die derzeit immer noch im Gange ist.

In the process, I have been in contact with a number of international bodies in the field of finance and hotels in order to invest and develop the project.

Ich war mit einer Reihe internationaler Gremien im Bereich der Finanzierung und der Hotelbranche in Kontakt, um zu investieren und das Projekt zu entwickeln.

All my activities since then have been involved in promoting the project.

Seite damals zielen alle meine Aktivitäten darauf ab, das Projekt voranzutreiben.

The most absurd accusation is that money was taken from Bigova Bay for purposes that do not serve the good of the project. Things like this have never been done.

Der absurdeste Vorwurf ist, dass Geld von Bigova Bay entnommen worden wäre – für Zwecke, die nicht dem wohl des Projekt dienten. Derartiges wurde niemals getan.

These days there are serious negotiations with a well-known international tourism entity and I hope that the negotiations will go well in the near future.

Zur Zeit finden ernsthafte Verhandlungen mit einer bekannten internationalen Tourismusfirma statt, und ich hofe, dass die Verhandlung in der nahen Zukunft gut verlaufen.

All book management and financial activity of DLN.RM International Investment LTD. is managed and audited by a respected accountant firm and reported to the Cypriot authorities.

Die Buchführung und die finanziellen Angelegenheiten der DLN.RM International Investment LTD. werden durch eine angesehene Buchhaltungsfirma gemanagt und geprüft und an die zypriotischen Behörden gemeldet.

DLN.RM International Investment LTD is a private company that is governed by law and all its actions are legal and I have no interest in reporting to you about its actions and business decisions in order to remove doubts against your claims.

DLN.RM International Investment LTD ist eine private Firma, die den Gesetzen unterliegt. Alle ihre Handlungen sind legal, und ich habe kein Interesse daran, Ihnen über ihre Handlungen und Geschäftsentscheidungen zu berichten, um Zweifel in Bezug auf Ihre Behauptungen zu beseitigen.

In conclusion, Your accusations are baseless and fictitious and have nothing to do with reality and I again strongly dismiss them.

Zusammengefasst: Ihre Vorwürfe sind unbegründet und erfunden und haben nichts mit der Realität zu tun. Ich weise sie deutlich zurück.

Stellungnahme der HETA Asset Resolution AG vom 30. September 2021:

Einleitend möchten wir festhalten, dass wir Ihre Quellen nicht kennen, viele der Ihnen vorliegenden Informationen aber dem österreichischem Bankgeheimnis bzw. vertraglich vereinbarten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterliegen. Entsprechend haben sie keinesfalls unsere Zustimmung zur Veröffentlichung von Auszügen aus Verträgen der HETA oder sonstigen HETA Unterlagen.

Als ehemaliges Kreditinstitut und nun Abbaueinheit unterliegt die HETA weiterhin dem österreichischen Bankgeheimnis. Die Verpflichtung zur Wahrung des Bankgeheimnisses besteht auch über die Beendigung eines Kreditverhältnisses hinaus. Zudem wurden seitens der HETA im Rahmen der erfolgten Verwertungen marktübliche Vertraulichkeitsvereinbarungen abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sind wir rechtlich nicht in der Lage die zahlreichen Detailanfragen zum historischen Verlauf der Kreditgewährung bzw. Kreditgestionierung und zur Verwertung des Exposures zu beantworten. Was wir jedoch festhalten wollen, ist, dass die Gestionierung und schlussendliche Verwertung dieses ursprünglich einige Jahre vor der Notverstaatlichung der ehemaligen Hypo Alpe-Adria Bank International AG abgeschlossene Kreditgeschäfts, sich aufgrund einer Vielzahl rechtlicher und faktischer Problemstellungen aber auch der geographischen Lage der Sicherheiten, wesentlich komplexer darstellte, als ihre Darstellung dies vermuten lässt. Die Resolution Experten der HETA haben ab 2015 über mehrere Jahre mit Hilfe externer Berater (einer renommierten int. Anwaltskanzlei und Verkaufsberatern) unter Berücksichtigung aller rechtlich bestehenden Möglichkeiten und der damit verbundenen Risiken und unter Beachtung der mit diesen Maßnahmen verbundenen zeitlichen Aspekte nach Strategien zu einer raschen und wirtschaftlich bestmöglichen Verwertung gesucht. Dies mündete schlussendlich in einem Verkauf der Forderungen an einen aus einem Verkaufsprozess hervorgegangenen Bestbieter zu einem am Markt zum damaligen Zeitpunkt aus Sicht der Organe bestmöglich erzielbaren Preis. Dabei wurden alle bestehenden internen Regularien eingehalten. Festgehalten wird, dass es zu keinem Schuldennachlass zugunsten des Kreditnehmers auf Kosten des Steuerzahlers gekommen ist, sondern durch die Verwertungshandlungen die für die Gläubiger der HETA eingetretenen Verluste bestmöglich minimiert wurden.