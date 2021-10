Die Offshore-Geheimnisse der Reichen und Mächtigen

Die Rolle der Banken

Neben den Beratern spielen Banken die zweite zentrale Rolle im Offshore-Geschäft. Ohne Banken und Konten ließe sich all das Vermögen nicht rund um den Globus bewegen. Dass dabei auch schmutziges Geld unterwegs ist, dokumentiert eine weitere ICIJ-Recherche, an welcher profil und ORF beteiligt waren: Das im September 2020 veröffentlichte Projekt FinCEN Files, das insgesamt rund 2000 Geldwäscheverdachtsmeldungen US-amerikanischer Banken in Zusammenhang mit rund 200.000 fragwürdigen Geldtransfers behandelte.

Wenngleich die Pandora Papers das Innenverhältnis zwischen vermögenden Kunden und ihren Treuhändern beschreiben, so sind die Banken auch in dieser Datensammlung stets präsent, so auch österreichische. profil wird die vielschichtige Rolle hiesiger Kreditinstitute in den Papers zu einem späteren Zeitpunkt gesondert beleuchten.

Die Spuren nach Österreich

Wie darf man sich die Arbeit mit einer 2,94 Terabyte großen Datensammlung vorstellen? Ehe die Recherchen anlaufen konnten, hatte ICIJ die geleakten Dokumente mit großen Aufwand in eine Datenbank gespielt. Ab da konnten die beteiligten Medien mittels Suchbegriffen nach Inhalten suchen. Ein langwieriger Prozess, der über die laufende Verfeinerung von Suchparametern führt. Man fängt geografisch an.

Das grobe Schlagwort „Austria“ lieferte gleich einmal fast 34.500 Treffer, „Österreich“ beziehungsweise „Oesterreich“ noch einmal fast 1000; „Wien“ beziehungsweise „Vienna“ brachten ihrerseits rund 16.000 Treffer, bei den großen Landeshauptstädten kamen jeweils mehrere hundert Hits zusammen, selbst „St. Pölten“ brachte noch 16 Treffer (wenngleich sich hier alle Dokumente auf eine einzige Person beziehen. Einen Kaufmann mit Lebensmittelpunkt in St. Pölten, der sich bei der Treuhandgesellschaft mit dem programmatischen Namen „All About Offshore“ vor einiger Zeit eine Firma auf den Seychellen besorgt hat).

Viele der Suchergebnisse waren für eine Recherche unbrauchbar, andere redundant.

So hatte beispielsweise eine der von dem Leak betroffenen Treuhandgesellschaften über viele Jahre Konten bei einer österreichischen Landes-Hypothekenbank: Fidelity Corporate Services, gegründet 2005 von zwei lettischen Rechtsanwälten, mit Adressen auf den British Virgin Islands, Belize, Gibraltar, Seychellen und Lettland. In den Pandora Papers finden sich hunderte kleine Rechnungen an Fidelity-Kunden in aller Welt, selten mehr als ein paar hundert US-Dollar oder Euro. Verrechnet wurden Gebühren, die beim Betrieb einer Briefkastenfirma anfallen, zahlbar auf die Konten bei der österreichischen Bank. Wir werden dazu noch gesondert berichten.

Selbstredend haben die beteiligten JournalistInnen im Zuge der Pandora-Recherchen alle wesentlichen österreichischen Banken abgefragt. Auch hier gehen die Treffer in die Tausende. Das ist keine Überraschung – einige österreichische Banken hatten in der Vergangenheit sehr viel Geschäft mit Kunden aus Zentral- und Osteuropa, die sich wie selbstverständlich ihrer Shell companies bedienten, um Geschäfte abzuwickeln oder Vermögen zu transferieren. In Österreich bestanden bis vor ein paar Jahren tausende und tausende Bankkonten von Offshore-Firmen, viele davon bei der Raiffeisen Bank International und der mittlerweile kollabierten Meinl Bank. Siehe dazu auch frühere Recherchen von profil, etwa zum Fall „Ukio Leaks“.

Die Raiffeisen Bank International hat stets betont, allen gesetzlichen Erfordernissen und Sorgfaltspflichten entsprochen zu haben; das Offshore-Geschäft wurde in den vergangenen Jahren auch nach und nach zurückgefahren.

Zugleich war die Raiffeisen Bank International auch die Korrespondenzbank einer Vielzahl kleinerer Banken rund um die Welt, die ihrerseits in den Pandora Papers genannt werden. So kommen zahlreiche Suchergebnisse zusammen, die aber für sich noch keine Geschichte erzählen.

Im Zuge der Recherchen fragten profil und ORF nach und nach Hunderte prominente Personen ab, so genannte PEPs, das steht im Englischen für „politisch exponierte Personen“. Aktive und ehemalige Regierungsmitglieder, Abgeordnete, Funktionäre, Spitzenbeamte, Diplomaten, CEOs, Unternehmer, Sportler und Promis aller Art, Männer und Frauen.

Am Ende blieben rund 160 ÖsterreicherInnen übrig, die im Laufe der Zeit die Services von Offshore-Agenten in Anspruch genommen haben – es sind keine aktiven oder ehemaligen PolitikerInnen darunter. Dafür aber einige sehr interessante Unternehmerpersönlichkeiten.

Die Privatstiftung des Wiener Investors und Milliardärs Martin Schlaff stand in Geschäftsbeziehung mit einer zypriotischen Briefkastenfirma, die von der Kanzlei DADLAW betreut wurde – dies ausgerechnet in Zusammenhang mit einem Immobilienprojekt in Montenegro, bei dem die staatliche Abbaufirma der Kärntner „Hypo Alpe Adria“ auf rund 30 Millionen Euro verzichtet hat

Ein weiterer Milliardär mit Lebensmittelpunkt in Niederösterreich nutzte die Dienste der Kanzlei Alcogal, um in Panama eine Firma zu gründen — darüber berichten wir gesondert.

Ein mittlerweile in der Schweiz lebender Österreicher, sein Name taucht im Eurofighter-Skandal an prominenter Stelle auf, beschaffte sich mit Hilfe der Treuhandgesellschaft Trident Trust 2018 eine Firmenadresse auf den Britischen Jungferninseln.

Ein Salzburger Unternehmer bediente sich der Agentur Asiaciti in Singapur, um eine Firmenbeteiligung in einen Offshore-„Trust“ zu verschieben – darüber berichten wir gesondert.

Ein Wiener Rechtsanwalt unterhielt geschäftliche Verbindungen zu Trident Trust auf den Britischen Jungferninseln. Er agierte dabei im Auftrag russischer Klienten – auch darüber berichten wir gesondert.

Auch die Firma eines Kärntner Finanzinvestors hatte geschäftliche Kontakte zu Trident Trust.

Ein bekannter Vorarlberger Unternehmer, dessen Industrie-Gruppe weltweit exportiert, taucht wiederum in Dokumenten der panamaischen Anwaltskanzlei Alcogal auf – in Zusammenhang mit der Gründung einer lokalen „Sociedad anónima“.

Ein Hotelier in Kärnten brachte sein Hotel vor einigen Jahren via Trident Trust in eine Briefkastenfirma auf den Britischen Jungferninseln ein. In einem Kundendatenblatt aus dem Jahr 2017 wird der Wert mit acht Millionen Euro angegeben.

Ein früherer Betriebsrat eines großen österreichischen Unternehmens ließ über SFM Corporate Services mit Adressen in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emirate eine Firma in Belize errichten.

Da kommt noch mehr

Die Verbindungen der Offshore-Berater nach Österreich entstanden schon vor langer Zeit. In den Pandora Papers findet sich unter anderem auch ein Schimmelbrief der Kanzlei Demetrios A. Demetriades aus dem Jahr 1997. Die Juristen aus Zypern planten damals eine mehrtägige Österreich-Reise, deren augenscheinlicher Zweck es war, bei möglichst vielen RechtsanwältInnen in Österreich vorstellig zu werden, um für Zypern zu werben. Die österreichischen Kanzleien waren nicht zufällig ausgewählt – man konzentrierte sich offenbar auf Anwälte, die russische Kunden betreuten.

Was die Offshore-Spezialisten aus Zypern den österreichischen Kollegen zu erzählen hatten?

Laut Brief: Demetrios A. Demetriades habe einen guten Namen und viel Erfahrung bei der Behandlung von Doppelbesteuerungsthemen zwischen Russland und Zypern – und man unterhalte gute Kontakte zu den zypriotischen Behörden und zur russischen Botschaft in Nikosia.

Dieses Projekt steht erst an seinem Anfang, in den kommenden Tagen und Wochen folgen weitere Veröffentlichungen. Pandoras Büchse ist bekanntlich tief. Und hält für manchen noch einiges an Ungemach bereit.