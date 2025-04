Parkinson durch Pestizide? Die Gefahr vom Acker

Pilzbefall im Weingarten, Unkraut auf Mais- oder Getreidefeldern oder Schädlinge wie Insekten: Für Landwirte kann das zur existenziellen Bedrohung werden. Nämlich dann, wenn die eigene Ernte betroffen ist. Um das zu verhindern, kommen Pestizide zum Einsatz. Doch viele dieser Stoffe, die Pflanzen schützen sollen, stehen in Verdacht, dem Menschen zu schaden. Sie könnten das Risiko erhöhen, an Parkinson zu erkranken.

In der Debatte geht es also Großteils um Pestizide, die EU-weit jahrelang zugelassen waren. Und um Mittel, die weiterhin verwendet werden dürfen, aber ebenfalls in Verdacht stehen, neurologische Schäden zu verursachen.

Besonders problematisch sind laut dem Neurologen Stoffe, die in der EU mittlerweile verboten sind. Etwa Maneb – ein Mittel, das laut EU-Pestiziddatenbank bis Anfang 2017 zugelassen war und bei Pilzbefall im Wein-, Obst- und Gemüsebau eingesetzt wurde. Auch das Unkrautbekämpfungsmittel Paraquat sowie das Insektizid Rotenon gelten als nachweislich Parkinson-fördernd. Beide sind heute in der EU verboten.

Vor rund 30 Jahren waren weltweit etwa 2,5 Millionen Menschen von Parkinson betroffen. Bis 2016 stieg die Zahl auf rund sechs Millionen. In Österreich leben derzeit rund 25.000 Menschen mit der Krankheit. Wie Parkinson entsteht, ist unklar. „Der Hauptrisikofaktor ist sicherlich das Alter“, sagt Atbin Djamshidian, Leiter der Abteilung Bewegungsstörungen an der Universitätsklinik Innsbruck. Neben genetischen Faktoren spiele auch das Geschlecht eine Rolle: Männer sind häufiger betroffen. Und: „Andere Risikofaktoren beinhalten möglicherweise schlechten Schlaf, sowie Pestizide, Insektizide, Herbizide“, so Djamshidian.

Parkinson und Pestizide

Warum bestimmte Pestizide das Risiko für Parkinson erhöhen könnten, erklärt der Experte so: „Man nimmt an, dass Insektizide und Pestizide zu einer Störung der Energielieferanten der Zellen führen könnten, welche den Energiehaushalt der Nervenzelle stören könnten – dies könnte dann zur Bildung von toxischen Stoffen führen, welche wiederum zellschädlich ist“, sagt Djamshidian. „Zusätzlich nimmt man an, dass die Bildung von pathologisch gefalteten Eiweiß-Einlagerungen in Nervenzellen durch Insektizide und Pestizide gefördert werden kann“, so der Mediziner. Man geht also davon aus, dass Eiweiße ihre natürliche Struktur verlieren und sich dann in Nervenzellen ablagern.

Auch Entzündungsprozesse könnten durch die Gifte in Gang gesetzt werden – „durch Störung der Blut-Hirn-Schranke als auch durch Aktivierung von Mikroglia“, also durch eine geschwächte Schutzbarriere im Gehirn oder die Reizung körpereigener Abwehrzellen. Und: Pestizide scheinen den Transport und die Umwandlung des Glückshormons Dopamin zu stören, „was insgesamt möglicherweise zum Zelltod führen kann“, sagt Djamshidian. Kurzum: Pestizide bergen das Risiko, empfindliche Prozesse des Gehirns anzugreifen – und können so zur Entstehung der Krankheit beitragen.