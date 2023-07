Personalmangel und Sperren: Die vielen Baustellen der Wiener Linien

Längere Intervalle und Wartezeiten sind aber nicht das einzige Problem des städtischen Mobilitätsanbieters. In der App der Wiener Linien zeigt der Routenplaner nicht alle Störungen an – für die Fahrgäste ist somit nicht ersichtlich, wo sie am besten umsteigen. Stationsmitarbeiter helfen irritierten Passagieren. Auf Facebook und Twitter lassen die Fahrgäste ihren Ärger raus. Störungen, starre Rolltreppen, verkürzte Strecken – es ist von Station zu Station mit unterschiedlich langer Verzögerung zu rechnen.

„Wir verstehen, dass Baustellen keine große Begeisterung hervorrufen, aber für noch weniger Begeisterung würden dauerhafte Schäden in unserem Öffi-Netz sorgen.“ Man nutze die verkehrsberuhigteren Sommerferien, um wichtige Bauarbeiten und Modernisierungen durchzuführen – ein „recht kurzes Zeitfenster von neun Wochen“ für größere Arbeiten, die bei laufendem Betrieb nicht möglich seien. Wirklich überprüfen lässt sich das nicht. Die Wiener Linien gehören den Wiener Stadtwerken und sind damit nicht Teil der Gemeindeverwaltung. Parlamentarische Anfragen zu ausgelagerten Unternehmen muss die rot-pinke Stadtregierung nicht beantworten, eine Erfahrung, die die oppositionellen Grünen im Rathaus immer wieder gemacht haben - „allein das ist eine mächtige Baustelle, dass man vom Stadtrat zu den Wiener Linien keine Auskunft bekommt”, sagt Heidemarie Sequenz, Grüne Abgeordnete in Wien und Sprecherin für Mobilität und Planung. Das sei „ politisch höchst problematisch ”. Heuer sollen die Wiener Linien 856 Millionen Euro aus dem Budget der Stadt Wien bekommen. Dass alle Baustellen im Sommer stattfinden, ist für Michael Schwendinger vom Verkehrsclub Österreich schlüssig: „Sonst wären noch mehr betroffen“, sagt er gegenüber profil und meint Schülerinnen, Studenten und Urlaubende, die eher im Sommer wegfahren. Baustellen seien wichtig, um die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu steigern. Als Alternative für den lahmen Ersatzverkehr schlägt er vor, Fahrrad-Sharing-Modelle auf den betroffenen Strecken auszuweiten, damit die Fahrgäste – gerade bei gutem Wetter – schneller an ihr Ziel kommen. Ein Sachverständiger zur Verkehrsplanung sagt gegenüber profil, man habe bei den Wiener Linien die Erneuerung der Infrastruktur vernachlässigt und müsse jetzt aufholen. Der Ärger sei verständlich, doch man müsse jede Baustelle positiv sehen.

Die Pläne für Alternativrouten entstehen laut Wiener Linien in „monatelanger Abstimmung“. Dazu heißt es: „Um die betroffene Linie wird das Angebot für die Fahrgäste evaluiert: Gibt es andere Straßenbahnlinien, die parallel laufen? Wo befindet sich die nächste U-Bahnlinie? Welche Busse sind im Gebiet verfügbar? Bei der aktuellen Gleisbaustelle auf der Linie 46 hat man zum Beispiel das Intervall der Straßenbahnlinie 2 und 9 sowie der Buslinie 48A verdichtet. Außerdem stehen Fahrgästen in Ottakring die U3 und die S-Bahn als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung.“

3. Zwischen Schwedenplatz und Schottenring verlieren Fahrgäste derzeit mindestens eine Viertelstunde. Auf die Straßenbahnen wartet man oft genauso lang, einen Ersatzverkehr gibt es nicht. Hätte man hier für bessere Alternativen vorsorgen können?