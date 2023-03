Peter Filzmaier und Armin Wolf im Doppelinterview: „Ich wollte Old Shatterhand werden“

Natürlich war nicht jede Kritik der FPÖ falsch, an Parteibuchwirtschaft und Proporz zum Beispiel. Aber oft ist Kritik auch recht billig. Politik ist ja grundsätzlich ein schwieriger Beruf, in der Serie von Dauerkrisen der letzten Jahre – Finanzkrise, Asyldebatte, Pandemie, Krieg, Teuerung – aber besonders schwierig.

Ich glaube, es liegt am Grundwiderspruch einer populistischen Partei, die immer alles versprechen kann, aber in der Regierung an der doch komplexeren Realität zerschellt.

Ich hätte nach Ibiza und dem Parteichef-Wechsel zu Herbert Kickl nicht gedacht, dass die ÖVP so schnell wieder mit der FPÖ regiert. Offenbar ist die FPÖ unkaputtbar. Sie zerstört sich ja in regelmäßigen Abständen selbst, wenn sie mitregiert. Und regeneriert sich erstaunlich schnell. Niemand hätte gedacht, dass die FPÖ knapp vier Jahre nach Ibiza wieder bei 30 Prozent ist.

Schwarz-Blau in Niederösterreich, SPÖ-Showdown: Was sehen wir gerade?

Sie waren politisch aktiv: In der Schülervertretung, in der Jungen ÖVP. Reizte Sie der Einstieg in die Politik?

Der Philosoph Jürgen Habermas hat den Begriff der fragmentierten Öffentlichkeit geprägt: der Blase, in der man sich in der eigenen Meinung bestärkt und von Nachbar-Teilöffentlichkeiten nichts mehr mitbekommt. Das zu analysieren, ist Teil meines Jobs.

Es wird seit Jahren über mehr direkte Demokratie diskutiert. Wäre das sinnvoll?

Wolf

Nehmen wir die Bundesheer-Volksbefragung, unabhängig vom Ergebnis. Da hat das ganze Land über Bundesheer und Zivildienst diskutiert. Bei der EU-Volksabstimmung war es ähnlich: Das brachte sehr viele Menschen dazu, sich mit Politik zu beschäftigen. Gelegentlich über zentrale Fragen, die klar mit Ja oder Nein zu beantworten sind, abstimmen zu lassen, fände ich keine schlechte Idee.

Filzmaier

Die historischen Gegenargumente lauteten: Einem Volk, das sieben Jahre von den Nazis indoktriniert wurde, direkte Demokratie in die Hand zu geben, wäre keine gute Idee. Dieses Argument gilt aber nicht mehr.

Wolf

Man kann natürlich nicht über jedes Thema abstimmen.

Filzmaier

Zum Beispiel nicht über Menschenrechte.

Über das Steuersystem?

Wolf

Warum sollte man nicht über die Einführung einer Erbschaftssteuer abstimmen?

Filzmaier

Wichtig sind Informationspflichten. In Norwegen werben bei Volksbefragungen die Regierungsparteien für ihren Standpunkt – andere Parteien oder Gruppen mit anderen Standpunkten müssen gleich viel Geld für ihre Werbung bekommen. Das Volk lehnte zwei Mal den EU-Beitritt ab, obwohl die Regierung dafür war. Damit kann Norwegen gut leben. Ich finde direkte Demokratie gut, natürlich gibt es Detailfragen. Gibt es etwa eine Mindestbeteiligung? In der Schweiz liegt die durchschnittliche Beteiligung bei knapp über 40 Prozent.

Wolf

Man muss auch überlegen, wie lange das Ergebnis einer Volksbefragung gilt. Die Bundesheer-Frage ist für Jahrzehnte einbetoniert, obwohl man auf die Idee kommen könnte, dass der Krieg in der Ukraine die Lage verändert.

Filzmaier

Alle Parteien sind in der Opposition für mehr Direktdemokratie – und ändern in der Regierung die Meinung. Die FPÖ war für verpflichtende Volksabstimmungen ab 250.000 Unterschriften, Sebastian Kurz ab 600.000. Geeinigt hat man sich auf Volksabstimmungen ab 900.000 Unterschriften – an einem Sankt-Nimmerleins- Tag, der nie kam, weil die Regierung platzte.

Wolf

Ich halte auch Bürgerräte, in denen per Los ausgewählte Bürger mitentscheiden, für interessant. Andere Staaten sind mutiger, in Kanada hat man Verfassungsentwürfe damit erarbeitet. In Österreich traut man sich nicht, weil wir eine Gremialdemokratie haben.

Filzmaier

Wir müssen vom Verständnis weg, dass Demokratie bedeutet, alle paar Jahre einen Zettel in einen Bottich zu werfen, den wir Urne nennen.

Wolf

Dass etwa die Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre ohne Volksabstimmung passiert ist, halte ich für demokratiepolitisch skandalös. Man hat dem Wahlvolk mit einer Fünf-Parteien-Einigung ein Viertel seiner Mitbestimmungsmöglichkeiten weggenommen, ohne es zu fragen.

Würde mehr direkte Demokratie gegen Politikverdrossenheit helfen?

Filzmaier

Politiker sind in Österreich so beliebt wie Waffenhändler. Mehr direkte Demokratie ändert das nur, wenn sie nicht als Inszenierung verstanden wird.

Wolf

Dann würde sie durchaus etwas für das politische Interesse und gegen die Demokratieverdrossenheit tun. Die Emanzipationsbewegungen der 1960er-Jahre führten zu Elitenkritik, dazu kamen Populismus-Wellen und Anti-System-Rhetorik, Social Media haben das verstärkt. In den Krisen führt das zu einer Gemengelage, die demokratiegefährdend werden könnte. Wir haben lange geglaubt, dass die liberale Demokratie sich endgültig durchgesetzt hat. Aber diese Gewissheit bröckelt.

Filzmaier

Derzeit steigt die Unzufriedenheit mit allen Parteien, die Menschen suchen auch nach nicht demokratischen Alternativen. Das ist problematisch.

Dabei gäbe es Tausende Parteien, etwa die autonom revolutionär subversiv chaotische Hacklerpartei, kurz Arsch.

Filzmaier

Satireparteien bekommen großen Zuspruch.

Wolf

Ich nehme Dominik Wlazny sein politisches Engagement ab. Aber die Bier-Partei war eine Jux-Veranstaltung, es gab kein Programm außer einem Bier-Brunnen. Dass alle damit rechnen, dass eine Scherzpartei in Wien zehn Prozent bekommt, finde ich beunruhigend.

Filzmaier

Wenn wir eine Partei mit der Kurzbezeichnung „Keine“ gründen – Langbezeichnung: „Keine von denen da oben“ – würden wir die Vier-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat locker überspringen. Das mag sich lustig anhören, ist aber demokratiepolitisch ein Alarmsignal.

Wolf

Mein drittes politisches Angebot! Mit Peter Filzmaier für die Keine-Partei.