„Nicht zu fassen“: profil startet neue Podcast-Staffel über IS-Rückkehrerinnen

Am 1. März 2025 landet eine Maschine aus dem nordirakischen Erbil am Flughafen Wien-Schwechat. An Bord sitzen zwei Frauen, deren Vornamen inzwischen ganz Österreich kennt: Maria und Evelyn. Beide haben sich vor über zehn Jahren dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen (IS). Jetzt kehren sie zurück. Die Rückholung sorgt für Schlagzeilen. Für Empörung. Für Angst. Und für viele offene Fragen. Was haben sie in Syrien wirklich getan? Waren sie bloß Ehefrauen von Dschihadisten oder haben sie selbst Verbrechen begangen?

In der neuen Staffel „Nicht zu fassen“, dem Investigativpodcast von profil, erzählen Natalia Anders, Daniela Breščaković, Nina Brnada und Eva Sager die Geschichten der IS-Rückkehrerinnen Maria und Evelyn. Außerdem stellen sie sich die Frage, wie gefährlich der Islamische Staat heute noch ist. Obwohl der IS 2019 militärisch besiegt wurde, ist seine Ideologie nicht verschwunden. Sie lebt weiter – oft im Verborgenen, online. Dort findet der IS immer neue Wege, seine Propaganda an noch jüngere Anhänger zu verbreiten: Sie flimmert über TikTok-For-You-Pages, taucht in Telegram-Chats auf und verpackt sich als religiöse Lifestyle-Ästhetik. Maria und Evelyn (rechts das Fahndungsfoto von Maria, daneben ein Bild von Evelyn vor ihrer Verhandlung) sind selbst als junge Mädchen in die Fänge radikaler Islamisten geraten und in den Dschihad nach Syrien gereist. Jetzt sind sie als erwachsene Frauen und Mütter wieder nach Österreich zurückgekehrt. Wie hat sie das Leben in Syrien verändert? Und was passiert mit ihnen nach der Rückkehr?