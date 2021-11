Polit-Versagen bei Corona: Lockdown trifft Österreich hart

Clemens Neuhold und Christian Rainer im profil-Talk zur aktuellen Titelgeschichte.

"Ich habe in gut drei Jahrzehnten Politik-Journalismus noch nie ähnliches erlebt. Das ist Staatsversagen." fasst Christian Rainer die aktuelle Situation in Österreich zusammen. "Man ist sehendes Auges in die vierte Welle und jetzt in den vierten Lockdown geschrammt", fügt Clemens Neuhold hinzu.