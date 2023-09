Postenbesetzungen: ÖVP-Favorit Michael Sachs im Fokus

Wunschkandidat der ÖVP für die Wettbewerbsbehörde ist Michael Sachs. Die Partei will den interimistischen Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts in der Position sehen. Seine Vergangenheit als ehemaliger Kabinettschef von Wolfgang Schüssel (ÖVP) dürfte etwas damit zu tun haben. Das wird vom grünen Koalitionspartner aber blockiert. Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer hatte Sachs zuletzt noch abgelehnt. Er habe Erfahrungen im Vergaberecht, jedoch nicht im Kartellrecht.

Der Richter mit der höchsten Aufhebungsquote

Kritik wird nun auch an Sachs’ interimistischer Leitung des BVwG laut: In einer neuen parlamentarischen Anfrage kritisiert Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper ein Glaubwürdigkeitsproblem von Sachs: Bei Betrachtung sämtlicher Entscheidungen des BVwG aus dem Jahr 2020 zeige sich, dass “in absoluten Zahlen von keinem Richter des BVwG mehr Entscheidungen durch Höchstgerichte als rechtswidrig aufgehoben wurden als von Richter Michael Sachs”, heißt es in der Anfrage. Dass der Präsident:innenposten des BVwG so lange unbesetzt bleibe, schwäche das Vertrauen der Bürger:innen in die öffentlichen Institutionen, schade dem Rechtsstaat und ist zugleich eine Verhöhnung der Bestgereihten. Gleichzeitig ist für Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper nicht nachvollziehbar, dass gerade Sachs das BVwG leitet.