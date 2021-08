116 Kläranlagen für einen sicheren Schulstart

Guten Morgen!

Es wird Herbst: Das merken viele von uns nicht nur an den sinkenden Temperaturen und der Umstellung des Getränkesortiments diverser Kaffeehaus-Ketten auf „Pumpkin Spice Latte“. Insbesondere Schülerinnen und Schülern aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien wird spätestens in einer Woche tragisch bewusst, dass der Sommer nun wirklich zu Ende ist. Denn dann sind im Osten Österreichs die Ferien vorbei, was auch in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie eine medial und politisch besonders interessante Phase sein wird. Die Verordnung für einen sicheren Schulstart wurde letzte Woche erlassen. Oberstes Ziel von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP): Keine Schulschließungen und Präsenzunterricht, soweit es geht.

Aufschlussreiches Abwasser

Der „4-Punkte-Plan“ des Bildungsministers mit Frühwarnsystem soll das sicherstellen. Darin finden sich auch 116 Kläranlagen verteilt über ganz Österreich, mithilfe derer Trends im Pandemiegeschehen schnell entdeckt werden sollen. Wie das gehen soll? Laut COVID-19-Schulverordnung 2021/2022 funktioniert das durch eine „chemisch-physikalische und molekularbiologische Untersuchung des Abwassers zur regionalen frühzeitigen Erkennung der Verbreitung von SARS-CoV-2“. Kurzgesagt: Eine Abwasseranalyse. Damit soll der Verlauf der Corona-Pandemie frühzeitig erkannt werden – noch bevor Betroffene überhaupt merken, dass sie erkrankt sind. Dadurch können alle Schulen und Kindergärten in besonders Virus belasteten Regionen vorgewarnt und Maßnahmen schon präventiv verschärft werden.