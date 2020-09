profil-Morgenpost: Alles auf Orange!

Der jüngste der von der profil-Außenpolitik gewohnt kenntnisreich servierten „Super Tuesday Podcasts“ wartet übrigens mit neuen Details zum nordamerikanischen Katholizismus und zu den jüngsten „Wahlbetrugs“-Vorwürfen auf. Robert Treichler und Martin Staudinger, die beiden sympathischen Herren, die Ihnen von dem unter diesem Podcast-Link erscheinenden Foto einigermaßen lakonisch entgegenblicken („no nonsense“ nennt man diesen Zugang in anglophonen Kulturen), haben ihre Hände da gewissermaßen strategisch in den Hosentaschen vergraben: Lässigkeit ist Pflicht, denn erst die lockere Körperhaltung garantiert die Volatilität des Geistes, daher gibt es in den weitläufigen Redaktionsräumen und unaufgeräumten Heimbüros der profil-Belegschaft auch im Jubiläumsjahr grundsätzlich weder Stillstand noch Strammstehen.

Wenn man so will, kann man diese schöne Haltung auch aus der Serie von Videoreportagen herauslesen, die Clemens Neuhold und Patricia Bartos anlässlich des Wien-Wahlkampfs angefertigt haben. Teil zwei, hier zu betrachten, geht der Frage nach, ob die Warnung vor Parallelgesellschaften, die den rechten und rechtsextremen Wahlwerbern so am Herzen liegt, gerechtfertigt sein kann. Au contraire! Embrace the difference! Wien kann seine spezielle kulturelle Abmischung nicht nur bestens vertragen, sondern auch gut brauchen auf dem Weg zu einer halbwegs lebendigen, dem 21. Jahrhundert entsprechenden Mittelgroßstadt.

Einen wählerischen Mittwoch wünscht Ihnen die profil-Redaktion!