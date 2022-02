Seit dem vergangenen Samstag gilt die Impfpflicht. 1,3 Millionen Österreicherinnen und Österreicher müssten seither geimpft oder genesen sein, sind es aber nicht. Ich behaupte jetzt frech, dass niemals zuvor in der zweiten Republik so viele Straftäter gleichzeitig das Land bevölkerten: nicht durch pandemisch auftretendes Schnellfahren, nicht durch kollektive und klandestine Unterwanderung der ORF-Gebühren, nicht durch zeitgleich ausgeübte oder beanspruchte Schwarzarbeit am eigenen Haus vulgo Nachbarschaftshilfe.

Wenn Sie mich nun fragen, warum ich dieses Thema heute Dienstag aufwerfe, wenngleich diese Morgenpost doch Tagesaktualität versprühen soll, antworte ich Ihnen höflich und ausweichend zunächst so: Die millionenfache Gesetzesübertretung ist ja nicht einmalig, sondern erfolgt täglich, stündlich, minütlich – also auch heute Dienstag. Ich kann es aber auch besser argumentieren und erklären, dass dieser Hinweis keinesfalls ein Blick in die Vergangenheit, also auf Samstag ist, sondern vielmehr eine präzise getimete Vorschau: Strafbar ist die Missachtung der Impfpflicht nämlich erst ab 15. Februar, also in genau einer Woche. Wer nach dem 15. März nicht über einen gültigen Impfstatus verfügt, begeht eine Verwaltungsübertretung.