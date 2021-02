profil-Morgenpost: Kennen die Grünen keine Grenzen?

Ins Gewissen reden

Das wurde diese Woche wieder deutlich, als sich die Klubobfrau des Grünen Parlamentklubs, Sigrid Maurer, am Dienstag zu den jüngsten Abschiebungen äußerte. Sie werde ihrem Koalitionspartner ernsthaft ins Gewissen reden, um solche Praktiken in Zukunft zu verhindern, meinte sie sinngemäß in der ORF-Sendung "Report". Und wenn das nichts nützt? Dann werde die ÖVP die Konsequenzen noch zu spüren bekommen. Denn nach den Ereignissen der letzten Woche würden konservative Wähler den Grünen die Türen einrennen. Überzeugend Grenzen setzen klingt anders.