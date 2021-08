Mausgerutscht und ausgeraubt

Guten Morgen!

Die Pandemie hat uns digitaler gemacht. Damit aber auch anfälliger für Kriminalität: „Cybercrime“, also Straftaten im Netz, nahmen 2020 um ganze 26 Prozent zu, wie das Bundeskriminalamt (BKA) gestern bekräftigte. Waren es 2013 nur 13.000 Anzeigen im Bereich der Internetkriminalität, stieg die Zahl im letzten Jahr auf einen Höchststand von 36.000.

Der Betrug boomt vor allem bei Bitcoins und Kryptowährungen: Allein bei einem Fall im Herbst 2021 seien Schäden in Millionenhöhe entstanden, schreibt das BKA in seinem neuen Bericht. Weil die Ermittlungen zu den meist länderübergreifenden Straftaten langwierig und komplex sind (die Aufklärungsquote beträgt maximal ein Drittel), betonen die Behörden die Wichtigkeit von Prävention. Die profil-Morgenpost legt hier etwa die Seite Watchlist Internet ans Herz: Wöchentlich werden dort die neuesten und gängigsten Online-Maschen aufgedeckt. Gewarnt werden aktuell etwa Griechenland-Urlauber: Hacker stellten gefakte Einreise-Formulare ins Netz, die auch bei Google-Ergebnissen aufscheinen. Auch ganze Websites bekannter Hotelketten wurden gefälscht und locken Interessierte in die Falle. Es zeigt sich: Die Kriminellen sind kreativ wie saisonal anpassungsfähig.