profil-Morgenpost: Schnappschüsse und Atemholen

„Bitte, bleiben Sie stehen“, sagte profil-Fotograf Philipp Horak. Es war einer dieser Hier und Jetzt-Momente: das Licht des späten Nachmittags, Rudolf Anschober hielt inne, um eine seiner grün-gemusterten Stoffmasken abzunehmen und kurz durchzuatmen. Im Gesicht des Gesundheitsministers spiegelte sich die Anspannung der Interviews, die er an diesem Tag bereits abgespult hatte, neben den Anstrengungen eines irren Jahres, das fast zu Ende war, vielleicht auch schon die Aussicht, bald lockerlassen und im privaten Refugium in Oberösterreich ein wenig auftanken zu können, bevor es 2021 wieder weitergeht – so wie bei einem Bergsteiger, der die ärgsten Etappen geschafft hat, noch nicht ganz am Ziel ist, die Berghütte aber schon sehen kann.