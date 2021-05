Sind Sie schon geimpft? Oder sind Sie Feminist?

Kurt Cobain im Blümchenkleid

Gegen eine andere Art des Bösen gibt es noch keine Impfung, wird es wohl nie eine geben - gegen Gewalt und Machtmissbrauch. Aber den Feminismus gibt es. Und wer sich diese Haltung zu Eigen macht, wer sich als Feminist bezeichnet oder als Feministin, der ist auf seine oder ihre Art immun. Sebastian Hofer hat im neuen profil unter dem Titel „Ja, Natürlich“ einen Essay geschrieben, in dem er erzählt, warum er Feminist geworden ist und es auch gern bleiben würde. Eine kluge, sehr persönliche Geschichte, in dem Kurt Cobain in einem Blümchenkleid eine tragende Rolle spielt. „Das Blümchenkleid war ein Statement, es war glasklarer Anti-Machismo. Machosein war, so viel war sicher, ein Zeichen von Erbärmlichkeit“, so erinnert Sebastian Hofer an den Moment, als er vom Teenager zum reflektierenden Teenager wurde.

Christa Zöchling