Sprechen Sie brübrü?

Gewiss, der Musikgeschmack ist von Geburtsjahrzehnt zu Geburtsjahrzehnt unterschiedlich, die Sportidole ändern sich auch, die prägenden Charaktere in der Politik sowieso. Der eigentliche Unterschied aber, der die Generationen trennt, ist der Gegenstand der „wo waren Sie als….“-Frage. Der Frage nach den ganz großen, den ganz entscheidenden Ereignissen, die ganze Jahrgänge beschäftigen und beeinflussen. Bei der Generation meiner Großeltern dominierte noch die Frage: „Wo waren Sie, als JFK erschossen wurde?“ In der Generation meiner Eltern wechselte die Frage langsam zu „Wo waren Sie bei der Mondlandung?“ oder, einiges später dann, zu „Wo waren Sie, als die Berliner Mauer fiel?“ Für die Millennials lautete die Frage dann „Wo waren Sie bei den Terroranschlägen 9/11?“ In der jüngeren Geschichte zielt die Frage auf ein Video, das zumindest in Österreich weltberühmt ist: „Wo waren Sie, als das Ibiza-Video veröffentlicht wurde?“ Jenes fantastische Zeitdokument, das die Innenpolitik erschütterte?