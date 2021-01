profil-Morgenpost: Verstörende erste Wochen

Heute soll die Morgenpost mal mit einer kleinen Vorstellung beginnen. Warum? Nun, wir kennen uns noch nicht. Und ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ich starte in meinen Tag lieber mit einen vertrauten Gesicht. Also legen wir los: Mein Name ist Naz Kücüktekin, ich bin 25 Jahre alt, Publizistikstudentin und Jungjournalistin. Im Rahmen meines Stipendiums der Akademie des Migrantenmagazins biber mache ich seit Mitte Jänner ein Praktikum in der profil-Redaktion.