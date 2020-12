Von "Freitesten" und anderen Unworten

Pandemie-Monopoly

Mein persönliches Unwort des Jahres ist übrigens „Freitesten“, ich musste dabei sofort an Gefängnisse denken. Freitesten, das hat etwas Totalitäres, das klingt eher nach Gulag als nach Freibier oder Gratistests.

Und so ist es ja auch gemeint: Wer ab dem 18. Jänner wieder in Restaurants oder Museen gehen will, muss einen negativen Corona-Test vorweisen. Eines muss man der österreichischen Regierung schon lassen: In den Lockdown- und Corona-Bestimmungen lässt sie sich einiges einfallen. Der Lockdown-Herbst, der nun in den Lockdown-Winter übergeht, fühlt sich an wie eine Mischung aus Hürdenlauf, Escape-Spiel und Pandemie-Monopoly („Sie waren mit einem Infizierten im Kaffeehaus. Ab in die Quarantäne! In fünf Runden haben Sie die Möglichkeit, sich freizutesten.“).

Die Deutschen sind da weniger originell.

Dem Frisör aus Extremadura geht es übrigens gut, wahrscheinlich hatte er einen „milden Krankheitsverlauf“ oder war gar „asymptomatisch“. Der Frisör und seine Kunden fühlen sich ungerecht behandelt, weil alle den Ausbruch in ihrem Dorf auf sie zurückführen. Es sei alles sehr belastend, sagte der Barbier zu einer spanischen Zeitung. Er hoffe, dass der ganze Stress nicht dazu führe, „dass uns die Haare ausfallen“. Dann wäre der Trip in die Türkei umsonst gewesen.