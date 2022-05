Was ist Transzendenz? Wie eine neue Religionsgemeinschaft vor Gericht scheitert

Nun zur heimischen, gerichtsanhängigen Transzendenzdebatte: Eine Gruppe junger Leute empfindet sich als religiös, hat aber mit den herrschenden Kirchen und Religionsgemeinschaften nichts am Hut. Im Gegenteil. Sie finden, es gäbe sehr viele Gründe, aus den herrschenden Vereinen auszutreten. Im Sinne der Religionsfreiheit wollen sie als eigene Religionsgemeinschaft anerkannt werden, die auf ethische Grundsätze baut, rituelle Vorschriften entwickelt und eine institutionalisierte Gemeinschaft bildet. Sie nennen sich „Atheistische Religionsgemeinschaft“ (ARG).

Der erste Versuch ging schief. Das staatliche Kultusamt lehnte ihr Ansinnen ab. Es folgten ein Einspruch und mehrere Gutachten.

Und so wurde vergangene Woche in einem schmucklosen Raum des Wiener Verwaltungsgerichtes mehr als drei Stunden lang über Transzendenz verhandelt.

Sigmund Freud hätte sein Vergnügen daran gehabt. Für ihn war die Grundlage der Religion nicht die Transzendenz, sondern die menschliche Hilflosigkeit, die den Menschen dazu treibt einen schützenden Vater, ein schützendes System zu erfinden, seine Fantasie arbeiten zu lassen, eine Illusion zu schaffen, eine Wunscherfüllungsfantasie.

Die religiösen Atheisten können sich auf das Gutachten von Hans Hödl, eines anerkannten Wiener Religionswissenschaftlers beziehen: Hödl meint, es gäbe in den Statuten der ARG sehr wohl einen Bezug auf das sogenannte „Unfassbare“. Dazu brauche es keinen für den Kosmos letztverantwortlichen Gott.

„Was ist der Grund der Welt? Was ist das Ziel der Welt? Was bedeutet unser Dasein? Gerade die letzte Frage ist meines Erachtens die zentral religiöse. Und das Programm der ARG gibt genau auf diese Frage Antworten“, so der Hauptpunkt aus Hödls Gutachten.

Die Sache ist noch nicht entschieden. Aber sie sieht nicht gut aus. Die Einwände der Gegenseite kommen samt und sonders aus dem traditionellen religiösen Umfeld. Der Amtsgutachter ist von der Evangelischen Kirche in das Kultusamt entsandt. Die zuständige Sachbearbeiterin im Kultusamt ist Pfarrgemeinderätin in der römisch-katholischen Schottenpfarre. Der Leiter des Kultusamtes war einst Pressereferent von Bischof Klaus Küng in St. Pölten. Der Zweitgutachter ist Komtur des Päpstlichen Ritterordens des heiligen Gregor des Großen.