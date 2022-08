Das papierlte Hohe Haus

Mehr Grenzpatrouillen, mehr Asylanträge

Das österreichische Asylwesen sei „an der Grenze der Belastbarkeit“, ließ Karner kürzlich wissen. Zwischen Anfang Jänner und Ende Juli suchten fast 42.000 Menschen um Asyl an. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im gleichen Zeitraum bloß 14.000 Anträge angefallen. Sofort machte sich Alarmstimmung breit: Droht eine Masseneinwanderung, so wie 2015 und 2016? Es wäre redlich gewesen dazuzusagen, dass diese hohe Zahl auch die von ihm, Karner, selbst so vehement verteidigten scharfen Grenzkontrollen widerspiegelt. Denn je mehr Menschen bei der Einreise gefasst – und polizeilich angehalten – werden, desto mehr fühlen sich genötigt, hier um Schutz anzusuchen. Sobald sie sich wieder frei bewegen können, verschwindet ein erheblicher Teil innerhalb weniger Tage.

In Summe „entzogen“ sich in der ersten Jahreshälfte 2022 offiziell über 10.000 Personen dem Verfahren, wie es auf Amtsdeutsch so schön heißt. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Man könnte es auch so ausdrücken: Sie reisten dorthin weiter, wo sie schon längst wären, hätte die österreichische Polizei sie nicht aufgehalten. Ähnliches war 2015 und 2016 zu beobachten: Ungarn verzeichnete europaweit die höchste Zahl an Asylanträgen, konnte sich aber mitnichten damit brüsten, in der Flüchtlingsbewegung besonders hilfsbereit gewesen zu sein. Im Gegenteil. Die Zahl der Menschen, die in Ungarn eine Grundversorgung und ein Asylverfahren bekamen, belief sich auf einen eher lächerlichen Bruchteil.

Bitte nur Ukrainerinnen!

Karner hält es aus innenpolitischen Erwägungen für opportun, „Kante“ zu zeigen und die Patrouillen an den Grenzen verstärken. Rechtlich verpflichtet wäre er dazu nicht. Interessanter als Asylanträge zu zählen – und das oft mehrfach, denn dieselben Personen, die in Österreich verschwinden, tauchen in anderen Ländern oft als neue Antragssteller auf – wäre die Zahl der Asylwerber, die im Rahmen der staatlichen Grundversorgung untergebracht werden. Ukrainerinnen (derzeit sind rund 80.000 registriert, rund 57.000 davon in Grundversorgung) kann man mitzählen, wie es Innenminister Karner macht, wenn es darum geht, die drohende Überlastung auszurufen. Man muss man sie aber nicht mitzählen, denn 80 Prozent von ihnen leben in privaten Quartieren. Sie sind also eher nicht schuld daran, dass das heimische Asylwesen angeblich bald zusammenbricht. Der Grund könnte hausgemacht sein. Einige Bundesländer wollen nur Ukrainerinnen unterbringen, und weigern sich recht unverhohlen, Asylwerber aus anderen Ländern zu übernehmen. Vor allem deshalb platzen die Quartiere des Bundes derzeit aus allen Nähten. Und das, obwohl unter dem Strich nicht mehr Asylwerber in Grundversorgung sind, als vor zwei Jahren.