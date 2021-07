Immer mehr außer Kontrolle zu geraten schien die Lage im seit über einem Jahr eingekesselten Sarajevo. "Kein Wasser, keine Nahrung, keine Hoffnung -so stirbt eine Stadt", schrieb der Balkanexperte Misha Glenny: "Es sieht so aus, als würde eines der großen Zentren europäischer Geschichte in einem schwarzen Loch verschwinden." Auf die Frage, ob die Tatenlosigkeit der internationalen Staatengemeinschaft im Fall Jugoslawien mit 1938 vergleichbar sei, meinte Simon Wiesenthal: "Die Geschichte wiederholt sich nicht, es wiederholt sich nur, dass jede Generation ihre Fehler macht."