Prozess zu Wirtschaftskammer-Wahlbetrug: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde ein

Ein Wirtschaftskammer-Funktionär und seine Frau mussten sich am Mittwoch vor einem burgenländischen Bezirksgericht verantworten. Der Vorwurf: Wahlbetrug bei der Wirtschaftskammerwahl im März des Vorjahres. Der Mann, der eine Vermittlungsagentur für 24-Stunden-Pflegerinnen betreibt, kandidierte für den burgenländischen Wirtschaftsbund in der Fachgruppe Personenbetreuung. Und griff dabei zu unerlaubten Tricks: Er und seine Frau füllten insgesamt 24 Stimmzettel von Pflegerinnen selbst aus. Und schrieben den Namen des Agenturbetreibers in das Feld für die Vorzugsstimme, um sein Ergebnis aufzubessern. Danach zog er als Funktionär in die Fachgruppe der Kammer ein. Wie das möglich war? Die Stimmzettel der selbstständigen Altenbetreuerinnen waren an die Adresse der Pflegeagentur zugestellt worden, weil die – vorwiegend – aus Rumänien stammenden Frauen dort ihren Gewerbesitz angemeldet haben.