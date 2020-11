Betrug bei Wirtschaftskammerwahl in mehreren Bundesländern

Auch in anderen Bundesländern gibt es Betrugsvorwürfe: Fünf kroatische Pflegerinnen erzählten erstmals, wie sie in der Steiermark, in Tirol und im Burgenland zu Unterschriften gedrängt wurden. Eine 24 Stunden-Betreuerin berichtet, dass die Mitarbeiterin einer steirischen Agentur ihr ein „WKO-Papier“ mit den Worten hingehalten habe, „dass ich unterschreiben soll“. Den Text „zu lesen und zu verstehen“ sei „nicht notwendig“, sei ihr beschieden worden.

Oliver Stauber, Vorsitzender von Vidaflex, fordert Konsequenzen: „Es grenzt regelrecht an Nötigung, wenn Frauen unter Druck gesetzt wurden, ihre Chefs zu wählen. Das Wirtschaftsministerium, das die gesetzliche Aufsicht über die Wirtschaftskammer hat, kann hier nicht einfach wegschauen, sondern muss die Vorfälle schonungslos untersuchen.“ Das Wirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage, eine Aufhebung der Wahl stünde nur der Hauptwahlkommission der Wirtschaftskammer zu.

Im aktuellen profil können Sie noch mehr Details zu den Betrugsvorwürfen in der Steiermark, im Burgenland, in Oberösterreich und Tirol lesen.