Putins monomanische Schlacht: Das Schreien der Kühe

Was Putins Fake-Kindheitslegende betrifft, war er, wie er konsequent verschweigt, der uneheliche Sohn einer jungen Technikstudentin und eines anderwertig verheirateten Mannes und wurde mit neun Jahren (als seine Mutter eine neue Familie gründete) in Pflege gegeben. Ein Journalist, der nahe dran war, Putins Märchen-Version zu enttarnen und den Ursprung dessen Minderwertigkeitskomplexes (nämlich das ungeliebte, belastende Kind einer Frau zu sein, die ihn so bald wie möglich los werden wollte) offen zu legen, lebt heute nicht mehr.



Wahrscheinlich ein Unfall.



„Putin hat ordentlich von Stalin gelernt, erklärt Alt-Bundespräsident Heinz Fischer in einem Interview mit Christa Zöchling in der aktuellen Ausgabe, die sich in 32 Seiten in Reportagen, Analysen, Gesprächen und Kommentaren mit dem - alle Medien und all unsere Ängste dominierenden - Thema auseinandersetzt. Fischer hat Putin insgesamt acht Mal getroffen und attestiert ihm einen Persönlichkeitswandel: „Er hat kaltblütig die Unwahrheit gesagt... Ich glaube, Putin hat sich verändert. Seine Ziele setzt er, das höre ich, allein und autoritär fest.“