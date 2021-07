Rainer Nikowitz: Ausschussschluss

Kogler: Nein, nein und no amoi nein!



Kurz: Also gut. Dann sag ma halt: Wahrheitspflicht nur bei jeder zweiten Frag. Des wär doch ein Kompromiss, ha?



Kogler: Aber zum Ausgleich dafür waaß wenigstens kana, ob des grad a erste oder a zweite Frag war oder wie?



Kurz: He! Spitzenidee! Des schreib i mir glei auf. Siechst: So geht Koalition!



Kogler: Des war a Witz.



Kurz: Mit so was treibt ma kane Scherze! Dafür is des Thema viel zu wichtig! Es geht schließlich um die politische Hygiene.