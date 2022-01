Rainer Nikowitz: Das Geimpfte

Nehammer: Und mit der ELGA gibt's jetzt endlich a kane Probleme mehr?

Mückstein: Ja, die san jetzt startklar. Wir ham die Probleme bei der Datenübertragung mit einem genialen Schachzug unserer IT überbrücken können.



Nehammer: Ah! Sehr guat! Wie denn?

Mückstein: Mit Rauchzeichen. Und wenn ein Wind geht: Buschtrommeln.



Nehammer: Beeindruckend.

Mückstein: Die hört man aber leider nur bei Westwind gut. Für Ostwind arbeiten wir noch an einer Lösung.



Nehammer: Windstille und Westwind gegen Ostwind. Klingt für mich nach einem klaren zwei zu eins. Des reicht allemal für die Impfpflicht. Wie schaut's mit den 300 Richtern aus, die wir zusätzlich brauchen?

Zadić: Es wird! Die Nostrifizierungsverfahren für die diesbezüglichen Diplome der Fernuniversitäten von Vanuatu, Bhutan und Kugelmugel gewinnen langsam an Fahrt.