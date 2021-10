Platter: I hab aber immer scho gsagt, dass i mehr für Schwarz bin.

Kurz: Wie bitte? Des hab i aber nie ghört. Des is neu.

Platter: Nein! Immer und überall hab i betont …

Köstinger: … dass du a Rückgrat hast wie an Gartenschlauch? Dos is jetzt ganz alter Stil, Günther. Dos kömma gar nit brauchen! Scho gar nit in ana Situation, wo’s darum geht, im Notfall mit unseren Körpern, mit denen wir de Kugeln der Feinde abfangen, einen Schutzwall um den Mann zu bauen, dem mir alles zu verdanken hobn. Alles!

Wallner: Manche verdanken ihm vielleicht alles.

Kurz: Manche? Was soll des jetzt heißen?

Wallner: Manche heißt einfach: nicht alle! Dass die Elli ohne dich die Inserate in der Bauernzeitung nicht schalten, sondern eher selber zeichnen würd, ist klar. Aber bei uns anderen schaut die Geschicht ja ganz anders aus.



Schützenhöfer: I war scho Landeshauptmann, da war Türkis no a Farb für Fashion Victims.

Mikl-Leitner: Und wie du damals als klana Bua Staatssekretär worden bist – wer hat di da am Patschhandi gnommen und durch de große, weite Regierungswelt gführt, ha? Die Hanni-Tant!

Wallner: Und jetzt hast du eben leider kein Patschhandi mehr, sondern ein Patschhandy.

Platter: Und grad ich als immer schon Tiefschwarzer muss sagen: Dos gfallt mir überhaupt nicht!

Kurz: Das is ja … ein Aufstand! Desertion! Revolution! Elli! Wo is mei Riechsalz??