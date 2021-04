Rainer Nikowitz: Ein Herz und eine Lunge

Kickl: Dos hamma braucht. Jetzt hätt i de Partei endlich wieder so weit ghabt, dass ma uns a bissl derfangen.

Haimbuchner: Du nämlich hättst si so weit ghabt.

Kickl: Wer hat denn bitte sunst für endlich wieder für a absolutes Alleinstellungsmerkmal gesorgt, nachdem uns de Flüchtling wegbrochen san, ha? Und dann kummst amol du daher mit deine Corona-Weisheiten.

Haimbuchner: Weil i’s ghabt hab, am End?

Kickl: Da fangt’s ja scho an: Was brauchst du dos wider alle völkische Immungewissheit einfoch so kriagn? Wie kumm i eigentlich dazu, dass i mi für di fremdschamen muaß?

Haimbuchner: Stimmt. Des war wirklich rücksichtslos von mir.