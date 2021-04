Rainer Nikowitz: Kunstschuss

Ofczarek: Es ist immer das größte Leid, das die größte Kunst gebiert. Und von daher muss man sagen …

Proll: …nie waren wir so wertvoll wie heute!

Ofczarek: Wisst’s, was mi wahnsinnig macht? I hör immer nur: Lösungen, wir brauchen Lösungen. Dabei san Lösungen so langweilig! Entsetzlich fantasielos. Lösungen san was für graue Männer in graue Anzüg. Denen dann klarerweise auch immer nur eine einzige einfallt! Dabei ist es doch an diesem Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, natürlich viel interessanter, nach neuen Problemen zu suchen!

Rubey: Soll ich euch sagen, warum ich Künstler geworden bin? Weil ich mit meiner Arbeit einfach die richtigen Fragen stellen möchte. Um mit diesem Impuls diejenigen, die im Gegensatz zu mir eine Ahnung haben könnten, wie die Antwort lautet, in die richtige Richtung zu bringen. Sie also durch die Konfrontation mit der von keinerlei Weltlichkeit korrumpierten, oft vollkommen kindlichen Urneugier des Künstlers auf eine höhere Ebene zu katapultieren, die ihnen ohne mich verschlossen geblieben wäre. Deswegen bin ich Künstler geworden. Wegen dem wahnsinnig vielen Zeugs, von dem ich nichts verstehe.

Ofczarek: Und deswegen mach ma ja auch bei der Sache da mit, oder net?

Düringer: Ganz ehrlich: Na. I mach’s eigentlich deswegen, weil i endlich wieder beim Wirten sitzen und in aller Ruhe mei Bier trinken will. Und wenn der blade 80-jährige Kettenraucher am Nebentisch zwa Wochen später de Patschen aufstellt, weil sei gschissenes Immunsystem meine eigentlich harmlosen Viren auf an Kaffee eingladen hat – na ja, wie soll i sagen …? Uiiiijeee!

Proll: Ssamettegall! Sagert de Bardot.

Düringer: Eh schwer okay, de Alte. Obwohl de Brigitte Nielsen immer mehr mei Fall war.

Ofczarek: Diesen Sozialdarwinismus find i jetzt eigentlich schon ein bissl zynisch.

Rubey: Ich auch. Aber ich seh das so: Mein Beitrag hat damit zum Glück ja nix zu tun. Ich will ja nur klarmachen, dass man die Kultur einfach die ganze Zeit offenlassen hätte sollen. Wär doch nicht so schwer gewesen.

Ofczarek: Wie eigentlich?

Rubey: Was?

Ofczarek: Das Offenlassen. Wie wär des gangen?

Rubey: Ich stell hier die Fragen.