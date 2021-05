Rainer Nikowitz: Neue Meister

Schmid: Also wirklich! Wenn du nicht mein liebster Minister wärst, würd ich dich jetzt von meiner Tanzkarte streichen, jawoll!

Blümel: Wie wär’s mit einem Hundertwasser?

Schmid: Ein echter Tausendsassa, dieser Hundertwassa!

Blümel: ROFL!

Schmid: Oder schick mir lieber den Nitsch! Diese eine weiße Wand im Sitzungssaal is riesig. Am besten, er schüttet di glei direkt an. Das kann der Hundertwasser glaub ich net so gut.

Blümel: Der lebt nimmer.