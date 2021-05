Rainer Nikowitz: Bastille

Kurz: I war dafür der Star im deutschen Fernsehen! Bei „Maischberger“!

KHG: Na und? I war bei „Wetten, dass..?“ Samstagabend, Prime Time! Eine Mörderquote damals! Ein Straßenfeger! So was gibt’s ja heut gar nimmer.

Kurz: Aber uns zwa kann ma scho deswegen net vergleichen, weil’s bei mir um a absolute Lappalie geht. Eine Falschaussage? Wen juckt’s! Is ja kaum zu glauben, dass i über so was stolpern sollt. Aber di? Di ham’s ja verurteilt.

KHG: Na ja, wie soll i sagen: Den Vorsprung hast vielleicht bald wettgmacht.

Kurz: Aber … du gehst wahrscheinlich in den Häfn!

KHG: Weißt, wenn ma so lang wie i von irgendana x-beliebigen Gattin finanziell abhängig warat, dann wär dos wahrscheinlich scho wahnsinnig mühsam. Wenn es sich aber bei der Gattin noch dazu um die meinige handelt – dann schrecken einen a paar Jahr Häfn a nimmer so. Durt verdien i wenigstens mei eigenes Geld. In der Reinigung, hätt i mir denkt. Weil: Weißwaschen kann i ja! Oh, wait …

Kurz: Eins steht jedenfalls fest: I geh sicher net ins Häfn.

KHG: Eh net. Höchstens in die Bastille. Höhö! Verstehst? Den Doppelsinn? Basti-lle? So französisch gschrieben, mit die zwa LL, die ma net hört?

Kurz: Ja. Lustig.

KHG: So wie bei … Quadrille? Oder … Bouteille! Na ja, wobei des is net ganz …

Kurz: Ma muaß schon viel Zeit ham als gefallener Ex-Schwiegersohn der Nation.

KHG: Du machst dir ja überhaupt ka Vurstöllung, wia vül! Aber bald wirst du dos auch wissen.

Kurz: Ich? Nein. Auf keinen Fall! Bei mir is des anders. I bin da nur auf der Durchreise!

KHG: Dos hamma am Anfang alle glaubt. Aber glaub mir ans: They never come back. Dos guate Image is a Hund! Leider a Streuner.

Kurz: Aber i war doch grad no der rechte Überflieger! Der Asylroutenschließer, dem sieben von zehn Hausfrauen bedenkenlos ihr Bratenthermometer anvertrauen würden!

KHG: Was soll i sagen? Meinem persönlichen Zeitempfinden nach: I a.

Kurz: Und was soll denn bitte nach mir noch kommen? Wo wäre denn noch einmal so ein konservativer Shooting-star am Horizont?

KHG: Da seh ich jetzt tatsächlich a nit so viel Nachwuchs vom Nachwuchs. Es sei denn, ma fasst die Teilnahmebedingungen a bissl weniger eng. Dann kamert vielleicht no der Doskozil infrage.