Parteispenden-Kommunikation auf Blümel-Handy

Damals war die türkis-blaue Koalition bereits Geschichte, die Parteien bereiteten sich auf den Wahlkampf vor. Angermayer teilte auf Anfrage mit: „Ich kenne Herrn Blümel von verschiedenen politischen Events. Ich erachte die österreichische Politik von Sebastian Kurz und der ÖVP (ebenso wie die EU Politik) als Vorbild für konservativ-liberale Politik in Europa, und hatte daher aus eigener Initiative angeboten, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten die ÖVP und ihre Arbeit zu unterstützen.“ Offenbar sollte es um eine finanzielle Zuwendung gehen – wobei diese letztlich nicht umgesetzt worden sei: „Da sowohl Herr Blümel als auch ich sehr beschäftigt sind, gab es dann jedoch kein Follow Up und Herr Blümel hat sich nicht mehr gemeldet, so dass es zu keiner Spende kam.“

Ein möglicher Grund: Kurze Zeit nach der vorliegenden Blümel-Nachricht wurden in Österreich die Möglichkeiten für Parteispenden deutlich beschränkt, die ÖVP beschloss, im Wahlkampf 2019 überhaupt keine Spenden von Privatpersonen oder Unternehmen anzunehmen.