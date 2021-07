Sinngemäß meinte sie, dass man dem ländlichen Raum gar nicht mit dem Klimawandel kommen brauche – offenbar ist jener in der scharfen Wahrnehmung Köstingers weder davon betroffen noch irgendwie mitverantwortlich –, weil dort sei das schließlich schon was anderes als in einem klimatisierten Büro in der Wiener Innenstadt. Nun wäre zwar ein elaboriertes „Oida?!“ als Antwort auf diese beeindruckende Expertise an sich ausreichend. Aber es geht auch länger. Denn der ländliche Raum, dem sich die als Ministerin missverstandene Großbauern- und Adlerrundenlobbyistin Köstinger verpflichtet fühlt, fährt ja am Sonntag mit dem neuen Mercedes beim Frühschoppen vor.

Am Montag nimmt er dann den zwei Jahre alten, um damit am Feld nachzuschauen, ob es zufällig schon wieder einmal a) zu heiß b) zu kalt c) zu trocken d) zu feucht gewesen ist und man also endlich mit dem rituellen Wehklagen über die wie eigentlich jedes Jahr auch heuer wieder zu erwartende katastrophale Missernte beginnen kann. Für deren Abfederung mit allerlei Förderungen zu sorgen ist – von der Allgemeinheit natürlich.